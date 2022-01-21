«القومي للسلامة المهنية»: تدريب 5007 أشخاص وتقديم الخدمات لـ146 منشأة

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل يقوم بدوره المهم في مجال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ومعاونة مختلف المنشآت داخل وخارج الدولة، لدراسة المشكلات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وإيجاد الحلول المناسبة لها من خلال تقديم الدعم الفني والاستشاري بما يكفل النهوض بمستوى السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل المختلفة وحماية مقومات عناصر الإنتاج البشرية والمادية.

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وذكر الدكتور تامر بدوي مدير المركز، أن المركز قام خلال عام 2021 بتدريب 5 آلاف و7 أشخاص من خلال تنفيذ 275 برنامجا تدريبيا داخل مقر المركز، وداخل الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية، وشملت البرامج التدريبية متخصصة ونوعية في المجالات المختلفة للسلامة والصحة المهنية.

وقال «بدوي»، إن المركز قدم خدماته خلال نفس الفترة لـ 146 منشأة حكومية وخاصة في مختلف القطاعات، وشملت هذه الخدمات: القياسات البيئية الفيزيائية والهندسية، التحاليل الطبية، تحاليل مياه الصرف الصناعي والصحي.