130 طلبا من سكان الحي السادس لإبداء رغباتهم قبل تطوير المنطقة

قال إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن حي غرب مدينة نصر يواصل تلقي طلبات ورغبات سكان منطقة الحي السادس والسابع بمدينة نصر، حيث وصل عدد رغبات السكان إلى 130 رغبة وطلبا حتى الآن، لافتا إلى استمرار تلقي طلبات المواطنين بالحي السادس، مضيفا لـ«الوطن» أن أغلب رغبات السكان حتى الآن تتركز فى العودة للمنطقة بعد تطويرها أو الحصول على تعويض مادي مناسب، وهناك بديل آخر متاح أمام المواطنين وهو الحصول على شقة جاهزة فى مشروع المحروسة أو أهالينا.

تلقي رغبات وتساؤلات سكان الحي السادس

وأوضح نائب محافظ القاهرة، أن باب المنطقة الشرقية وحى غرب مدينة نصر مفتوح أمام المواطنين على مدار الأسبوع، لتلقي استفساراتهم وشرح كل البدائل المتاحة أمامهم، وخطوات الحصول على حقوقهم قبل البدء فى إجراءات إزالة وهدم البلوكات القديمة بالحي السادس والسابع، لافتا إلى أن الدولة حريصة على مصلحة المواطن، وضمان حقه، ووضع عدة خيارات أمامه حتى يتمكن من اختيار ما يناسبه، وسيتم تلبية رغبات المواطنين، مشيرا إلى أنه بعد حصر أغلب الرغبات، من المقرر نزول لجنة لإجراء أعمال المعاينة على أرض الواقع، لتحديد المساحات سواء نشاط سكني أو تجاري، وتحديد القيمة المالية لمن يرغب فى الحصول على تعويض مادي أو العودة للمنطقة بعد انتهاء أعمال تطويرها وإعادة تخطيطها.

بلوكات الحي السادس قديمة

وأشار إلى أن بلوكات الحي السادس والسابع قديمة وهى فى الأساس أملاك دولة، وغابت عنها عوامل الصيانة والحفاظ عليها مما جعل بعضها مهدد بالانهيار وآيل للسقوط، وبالتالى من مصلحة المواطنين العمل على تطوير المنطقة مجددا لاستعادة المظهر الحضارى والجمالي لها، وإقامة منشآت ووحدات سكنية حديثة على أحدث طراز وزيادة المساحات الخضراء ومشروعات إدارية وخدمية واستثمارية كلها تخدم المنطقة، ومن يرغب من سكان الحي السادس العودة للموقع مرة أخرى عليه إبداء رغبته، وتسليم سند الملكية حتى يحصل على عقد بذلك يضمن عودته مرة أخرى بالإضافة إلى حصوله على إيجار شهري سيتحدد فيما بعد، عن فترة التطوير التى يعيشها خارج الحي السادس.