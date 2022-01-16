معلومات عن تطوير الحيين السادس والسابع بمدينة نصر.. 4 خيارات للسكان

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن إزالات الحيين السادس والسابع بمدينة نصر، وأعمال التطوير التي تشهدها المنطقتين، والتعويضات التي سيحصل عليها السكان، وذلك بعد إعلان محافظة القاهرة مؤخرا عن إدراجهما ضمن مخطط إعادة التخطيط وإعادة تطوير الموقع مع توفير عدة بدائل للسكان.

وقال إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، لـ«الوطن»، إن هناك عدة إجراءات يتم اتخاذها بالتوافق مع المواطنين قبل أي أعمال إزالة، إذ يتم التواصل مع السكان على مدار 24 ساعة لبحث مطالبهم، مشددا على أنه لن يضار أحد من خطة التطوير، وكل مواطن سيحصل على حقه في إطار تنفيذ خطة التطوير والإزالة للحي السادس والحي السابع.

خيارات مطروحة أمام المواطنين

وقال إن هناك خيارات مطروحة أمام المواطنين، حتى لا يضاروا، وهي:

1- الحصول على تعويض مادي عن الوحدة السكنية والنشاط التجاري، على أن يكون الحد الأدنى لسعر المتر السكني 7 آلاف جنيه، ويصل لـ9 آلاف جنيه، حسب الموقع.

2- قيمة المتر التجاري في التعويض لاتقل عن 14 ألف جنيه، ويصل في الأنشطة المميزة مثل الصيدليات إلى 21 ألفا.

3- هناك أيضًا خيار يتضمن العودة للمنطقة بعد تطويرها والحصول على إيجار شهري طوال فترة الإقامة خارج الحي السادس.

4- يتوافر أيضًا خيار الحصول على وحدة سكنية مجهزة في «المحروسة» بمدينة السلام لمن يرغب، أو الحصول على وحدة في «جاردنيا» مع تحمل فارق السعر على أقساط سنوية.

رغبات السكان

وأشار نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية إلى بعض الضوابط، ومنها:

1- مواصلة تسجيل السكان لرغباتهم داخل حي غرب مدينة نصر حاليا، وبعد الانتهاء سيتم الحصر للرغبات تمهيدا لتنفيذها وفق الخيارات.

2- نزول لجنة لمعاينة وحصر الوحدات والأنشطة التجارية، ومطابقتها بالأوراق المقدمة من المواطنين.

3- استهداف إزالة عمارات البلوكات القديمة والتي تزيد عمرها عن 60 عاما، وكذلك المتهالكة بجوار قسم شرطة مدينة نصر ثان، وعددها يتجاوز 122 بلوك.

4- قيام مطور عقاري بتحديد القيمة السعرية للأنشطة التجارية والسكنية، حتى يتم صرف مستحقات الأسر.

5- عدم المساس بمباني الخدمات من بريد ومستشفى ومدرسة وقسم الشرطة والمدينة الجامعية للأزهر وخلافه.

6- بدء أعمال إزلة الحى السادس والسابع تزامنا مع حصر رغبات السكان وصرف المستحقات.

خطة التطوير

وتشمل خطة التطوير إقامة وحدات سكنية واستثمارية، إضافة إلى زيادة المساحات الخضراء وإقامة مول تجاري ومشروعات أخرى، فضلا عن إقامة مجمع حري للورش والمحال.