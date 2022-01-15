75 طلبا من سكان الحي السادس والسابع بمدينة نصر لتوضيح موقفهم من التعويضات

قال إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن أجهزة حي غرب مدينة نصر بالقاهرة تلقت حتى الآن نحو 75 طلبا من سكان الحي السادس والسابع لتوضيح رغباتهم ما بين الحصول على تعويض أو العودة للمنطقة بعد تطويرها أو الحصول على وحدة سكنية مجهزة وذلك في إطار مخطط تطوير الحي السادس والسابع.

وأضاف نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحي يتلقى رغبات السكان ويرد على أي تساؤل بشأن الخيارات والبدائل المتاحة أمام السكان.

تلقي رغبات المواطنين

وأوضح أنه في انتظار تلقي مزيد من الرغبات خلال الفترة المقبلة من سكان الحى السادس بمدينة نصر، وعلى المواطنين اختيار ما يناسبهم من كل البدائل المتاحة مطالبا السكان وأصحاب الأنشطة التجارية، التوجه إلى حي غرب مدينة نصر لإبداء رغباتهم وتقديم المستندات الرسمية الخاصة بالملكية حتى يأخذ كل مواطن حقه.

ولفت إلى أنه بعد استطلاع رأي السكان وتحديد رغباتهم سيتم تنفيذ رغبات السكان وحصولهم على كل الضمانات المطلوبة، ومن المقرر نزول لجنة إلى أرض الواقع لإجراء معاينات على الطبيعة وتحديد المساحات والأسعار لكل الأسر الراغبة سواء في تعويض مالي أوالعودة للمنطقة بعد التطوير.

وأشار إلى أن أعمال التطوير التي سيشهدها الحي السادس فيما بعد ستكون في صالح المواطنين خاصة بعد إزالة البلوكات القديمة، والعمل على تطوير المنطقة وإقامة عدد من المشروعات والوحدات السكنية وزيادة المساحات الخضراء للارتقاء بالمنطقة واستعادة المظهر الجمالي والحضاري لتلك المواقع.

الرد على تساؤلات المواطنين

وشدد على أن محافظة القاهرة تتابع لحظة بلحظة كل التطورات والباب مفتوح أمام المواطنين للرد على أي تساؤلات تدور في أذهانهم، وتوضيح كل الأمور بشفافية حتى يمكنهم اتخاذ القرار المناسب، مشددًا على أنه لن يتم اتخاذ أي إجراء قبل حصول السكان على كل مستحقاتهم.