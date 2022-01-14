نائب محافظ القاهرة: تقدم 60 أسرة من سكان الحي السادس بطلبات التعويض

قال إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن حي غرب مدينة نصر، يواصل تلقي طلبات ورغبات واستفسارات سكان الحي السادس، حول إعادة تخطيط منطقة البلوكات القديمة بالحي السادس والحي السابع، مضيفا لـ«الوطن»: «استمرار إتاحة الفرصة أمام المواطنين لاختيار ما يناسبهم من بدائل مطروحة دون إجبار على أي خيار».

وأشار إلى أن عدد من تقدموا برغبات في الأيام الأولى من إعلان إعادة تخطيط المنطقة، وصل لنحو 60 أسرة، حتى الآن، ومع استكمال السكان لأوراقهم سيتقدم عدد أكبر خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى أن أعمال حصر الوحدات السكنية والتجارية مستمرة خاصة المباني القديمة، مع عدم المساس بالخدمات الموجودة بتلك المناطق.

بدائل أمام سكان الحي السادس

وأشار إلى أن كل السكان سيحصلون على حقوقهم وفق رغباتهم، سواء التعويض أو السكن البديل أو العودة للمنطقة بعد تطويرها، لافتًا إلى أن العقارات الواقعة بعد قسم الشرطة قديمة، وجزء منها متهالك، وتحتاج إلى تطوير، ومن المقرر نزول لجنة لإجراء المعاينات وتحديد قيمة المتر سواء سكني أو تجاري بواسطة مطور عقاري تماشيا مع سعر السوق.

حصر السكان والرغبات

وأوضح أنه بمجرد انتهاء حصر السكان والرغبات سيجري الصرف الفوري للتعويضات وتنفيذ البدائل الأخرى، ولن يجري الضغط على أي ساكن لاختيار شيء بعينه، لافتا إلى أن أغلب الرغبات التي وصلت حتى الآن، تنحصر في التعويض والعودة للحي السادس بعد التطوير، مؤكدا أن المستهدف إزالة بلوكات الحي السادس والحي السابع أمام مبنى المدينة الجامعية للأزهر، وكلها مقامة على أراضي أملاك الدولة.

خطورة الشائعات

وطالب نائب المحافظ المواطنين بعدم الالتفات إلى أي شائعات، واللجوء إلى المصدر الرسمي سواء المنطقة الشرقية أو حي غرب مدينة نصر لمعرفة كل المعلومات عن الخيارات المتاحة للمواطنين والأوراق المطلوبة لتقديم الرغبات، مشيرا إلى عدم صحة ما يتردد عن قيام مستثمر بأعمال التطوير، فالدولة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن ذلك وتعويض السكان دون أي ضرر عليهم.