رئيس حي «غرب مدينة نصر» سابقا: سكان الحي السادس سيختارون البديل الأنسب

أنهت ميرفت مطر، رئيس حي غرب مدينة نصر، فترة عملها كرئيس للحي بعد بلوغها سن المعاش أمس، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان مخطط تطوير الحي السادس وطرح عدة بدائل أمام السكان لاختيار ما يناسبهم قبل إخلاء العقارات المستهدف إزالتها قريبا، ويقوم سكرتير حي غرب مدينة نصر بتسيير الأعمال لحين تعيين رئيس حي جديد.

وقالت ميرفت مطر لـ«الوطن»: «أديت واجبى وأشكر أهالي الحي وأتمنى من المواطنين اختيار البديل الأنسب لهم سواء التعويض أو العودة لمنطقة الحي السادس بعد تطويرها أو الحصول على وحدة سكنية بديلة».

مشكلات الحي السادس

وأشارت إلى أن أبرز ما كانت تعاني منه منطقة الحي السادس شكاوى السكان من وجود ورش السيارات والسمكرة، حيث زادت بشكل مخالف وكانت تسبب إزعاجا للمواطنين، ومسألة إعادة تخطيط المنطقة يعمل على إزالة أي تشوهات واستعادة المظهر الحضاري والجمالي للموقع، مع ضمان كل حقوق السكان ولن يتم إجبارهم على أي خيار.

وفى سياق متصل، أبدى عدد من سكان الحي السادس رغباتهم بين العودة للمنطقة بعد إعادة تطويرها والحصول على تعويض مادي مناسب، ويتردد سكان الحي السادس إلى مقر حي غرب مدينة نصر للاستفسار عن خطة التطوير المقرر تنفيذها والبدائل المتاحة أمام المواطنين، وموقف أصحاب المحلات والورش وكل الأنشطة التجارية.

صرف التعويضات

وفيما يتعلق بصرف التعويضات، أكدت المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة أنه على السكان التقدم إلى اللجنة المشكَّلة بقرار محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال لهذا الغرض بحي غرب مدينة نصر بمستندات الحيازة والملكية، وقبل بدء التنفيذ لأعمال الإخلاء والإزالة سيتم صرف التعويضات المالية أولاً، وعمل عقود لمن يرغب في العودة مرة أخرى سواء للوحدات السكنية أو المحلات أو التسكين الفوري للشقق البديلة المفروشة بمدينة السلام، ومن المقرر بعد جمع عدد من رغبات السكان سيتم نزول لجان الحصر على الطبيعة لقياس المساحات سواء للشقق أو للمحلات التجارية وإثبات الحيازة.