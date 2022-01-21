تفاصيل حادث انفجار غانا.. 17 قتيلا و59 مصابا ومباني تتحول إلى أطلال

أكوام من الرماد وعشرات القتلى والجرحى.. هكذا وصف موقع «فويس أوف أميركا»، الوضع في غانا، إثر انفجار خَلَف ما لا يقل عن 17 قتيلا فيما أُصيب 59 آخرين في بلدة بغرب غانا بعد اصطدام شاحنة تحمل متفجرات بدراجة نارية في مشهد عادة ما يتكرر في البلد.

وقالت الحكومة الغانية، إنّ الانفجار خلف حفرة ضخمة وأدى إلى تحويل عشرات المباني لأطلال مغطاة بالغبار في «أبياتي»، بالقرب من مدينة «بوجوسو»، على بعد 300 كيلومتر غرب أكرا العاصمة، وفق ما نقلته شبكة «فويس أوف أميركا»، اليوم.

وشهد الحادث حالة من التدافع بين السكان نحو النار المستعرة وسط تصاعد أعمدة الدخان الأسود، بينما كان عمال الإنقاذ يتجولون بين الأنقاض في محاولة للعثور على ناجين وانتشال الجثث الهامدة.

بدوره، قال وزير الإعلام الإعلامي الغاني كوجو أوبونج نكروما في بيان صدر الليلة الماضية، إنه لسوء الحظ تأكدت وفاة 17 شخصا وتم إنقاذ 59 مصابًا.

كيف وقع انفجار غانا؟

وحول كيفية وقوع الحادث، قال وزير الاتصالات «نكروما»، إنّ المؤشرات الأولية تشير إلى حادث حادث اصطدام شاحنة تنقل موادا متفجرة لشركة تعدين ودراجة نارية وعربة ثالثة بالقرب من محول كهربائي.

وأضاف «نكروما»، أنّ من بين 59 مصابا، 42 شخصًا يتلقون العلاج في المستشفيات أو المراكز الصحية بعضهم في حالة حرجة، ووصف الرئيس الغاني نانا أكوفو-أدو الحادث بأنه مأساوي وأعرب عن تعازيه الحارة لأسر القتلى.

وخصصت السلطات طريقا للوصول إلى الطرق المفتوحة اليوم لتخفيف حالة تكدس السيارات بمحيط موقع الانفجار.

مشهد معتاد في غانا

واهتزت غانا بعدة انفجارات فتاكة ناتجة عن حوادث الوقود، ففي عام 2017، قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب العشرات بعد انفجار شاحنة في العاصمة أكرا.

وكانت أكرا كذلك مسرحا لنيران مماثلة وانفجار في يونيو 2015، عندما توفي أكثر من 150 شخصا، كما أن الحوادث المميتة المرتبطة بقطاع التعدين متكررة أيضا في غانا، نظرا لكونها المنتج الثاني في إفريقيا للفحم بعد جنوب إفريقيا، ومؤخرا قتل 9 أشخاص في انهيار منجم غير قانوني شمال غانا.