تعرف علي أسعار الوحدات السكنية في أسوان الجديدة بعد افتتاحها رسميا

قال المهندس أحمد هاشم، معاون رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، إنّ المدينة من أحدث مدن الجيل الرابع، وتعتمد على التكنولوجيا بشكل أساسي للتحكم وإدارة مرافقها، وأضاف «هاشم»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مدينة أسوان الجديدة ستكون من المدن الجاذبة للسكان والاستثمار، ففي الوقت الراهن يقطنها أكثر من 10 آلاف نسمة، موضحا أن هناك العديد من شركات السياحة والتطوير العقاري التي تسعى للاستثمار في المدينة،نظرا لمميزاتها حيث أنها المدينة الوحيدة من مدن الجيل الرابع المطلة على النيل.

سعر المتر في مدينة أسوان الجديدة

وأشار «هاشم»، إلى أن الأسعار في مدينة أسوان الجديدة، تتراوح بين 1000و1500 جنيه للمتر بمشروعات الإسكان الاجتماعي، أما الإسكان المتميز والأكثر تميزا فيتراوح سعر المتر بين 2000 و3000 جنيه، وذلك طبقا لآخر طرح قامت به هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وفيما يخص أسعار منطقة الفيلات فإنه جارٍ تسعيرها وإعدادها للطرح، بينما يتراوح سعر متر التطوير العقاري في حدود 1500 جنيه للمطور.

المساحة الإجمالية للمدينة 22 ألف فدان

وتبلغ مساحة مدينة أسوان الجديدة 22 ألف فدان، مقسمة إلى عدة مراحل تبلغ مساحة المرحلة الأولى منها 181 فداناً، وتضم العديد من الوحدات السكنية المتنوعة منها الإسكان الاجتماعي بعدد 104 عمارات و6720 وحدة، ووحدات الإسكان المتميز، ومنطقة الفيلات التي تضم 150 فيلا مطلة على النيل.

مسرح روماني يسع 3000 مشاهد

كما تضم مدينة أسوان الجديدة العديد من المناطق الترفيهية والمتنزهات، منها مسرح روماني مكشوف بمساحة 5.5 فدان يتسع لـ 3000 مشاهد، بإطلالة مباشرة على النيل، بجانب منطقة الشريط النهري السياحي الذي تبلغ مساحته الإجمالية 1050 فدانا.