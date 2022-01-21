لأول مرة.. سيوة تستضيف المؤتمر الدولي لطب وجراحة التجميل

انطلقت، اليوم الجمعة، فعاليات المؤتمر الطبي الدولي السادس للأكاديمية المصرية للتجميل لأول مرة، والتي تستضيفها محافظة مطروح في إحدى الفنادق التراثية السياحية في واحة سيوة، وشارك بالمؤتمر، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الذي رحب بضيوف مطروح من الأطباء المشاركين من مصر وبعض الدول الأجنبية، في سيوة، أيقونة السياحة البيئية والعلاجية في مصر.

سيوة تستضيف المؤتمر الطبى للتجميل

قال «شعيب»، خلال لقائه أطباء التجميل المشاركين بالمؤتمر، إن مطروح تتنوع بها السياحة وبها مقومات عديدة ومنها سياحة المؤتمرات والسياحة العلاجية، بجانب السياحة الترفيهية والأثرية والتراثية وغيرها، بجانب ما تتمتع به سيوة من عيون المياه والآبار الجوفية الطبيعية ذات المياه العذبة والكبريتية والرمال العلاجية في جبل الدكرور وغيرها من الإمكانات السياحية الأخرى، مع الترحيب الدائم بإقامة مثل تلك المؤتمرات العلمية الهامة وأهميتها فى جذب الأنظار لواحة سيوة، بما يواكب جهود الدولة لوضع سيوة على خريطة السياحة العالمية مع الحفاظ على الطابع البيئي لها.

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وأعرب عن تقديره لاختيار سيوة لاستضافة المؤتمر الدولي للأكاديمية المصرية لجراحة التجميل في نسختة السادسة، بمشاركة نخبة من رواد طب وجراحات التجميل في العالم، والذى يأتي في إطار الاستغلال الأمثل للمقومات السياحية بالواحة.

سيوة واحة السحر والجمال

أكد محافظ مطروح، أن المشاركين في المؤتمرات والمهرجانات التي تستقبلها الواحة يستمتعون بجمال الطبيعة الساحرة بواحة سيوة، متمنيا النجاح للمشاركين بالمؤتمر المنعقد حاليا، والخروج بتوصيات مثمرة وفعالة في مجال طب وجراحات التجميل.

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من ناحية أخرى، وجه محمد حسن منظم المؤتمر، الشكر لجميع الأطباء المشاركين من داخل وخارج مصر والمنظمين لفعاليات المؤتمر، مؤكدا على دعم محافظ مطروح للمؤتمر العلمي وحرصه على المشاركة ونجاح المؤتمر.