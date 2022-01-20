أصالة تتغزل في زوجها فائق حسن: زي القمر والناس بتفتكرنا إخوات (فيديو)

كشفت الفنانة أصالة عن قصة حبها وزواجها مع الشاعر العراقي فائق حسن، قائلة: «نحن أصدقاء لحدود الفن، وسارت هذه التحويلة في يوم واحد، أنا أو هو مش متذكرين مين اللي سبق بتحويل هذا الشعور، بس لقينا نفسنا كأننا اتخلقنا لبعض».

وتغزلت «أصالة»، خلال لقاء مع الفنان أحمد سعد ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، اليوم الخميس، في زوجها قائلة «إحنا شبه بعض بالشكل نفس قصة الوش، جوزي أقمر وأكتر من وسيم».

اتجوزنا مع غير ترتيبات.. ومكناش نعرف هنعيش في مصر ولا دبي

وداعبت الإعلامية منى الشاذلي أصالة قائلة: «وسيم وانتو الاتنين قمرين، بس لأ مش شبه بعض»، فقطاعتها أصالة قائلة: «والله العظيم كل الناس بتفكرنا شبه بعض إخوات»، فردت عليها منى الشاذلي قائلة: «إيه اللي بتقوليه ده؟» متوجهة للجمهور الحاضر قائلة: «شبه بعض دول؟» فرد الأكثرية «لأ».

وأشارت أصالة إلى أنهما لم يفكرا في أي حسابات بعد زواجهما، قائلة: «مش بعرف أنا اللي بدعت هذه الفكرة ولا هو، نحن قولنا الدنيا تتظبط علينا، اخدنا القرار بدون ما نرتب ولا ننظم أي شيء بالحياة ولا نعرف وين بدنا نسكن بالرياض أو دبي أو مصر، ما كنا عارفين ولا شي».

أول شخص عرف بارتباطها

ولفتت أن أول شخص علم بارتباطهما كانت ابنتها «شام»، قائلة: «بنتي شام هي العالم والحياة بالنسبة لي»، متابعة: «ما بعرف أنا أخدت هذا القرار لإني تعبت بالمرحلة السابقة لأني كنت عايشة حياة شيزوفرينيا، كنت متألمة كتير وموجوعة وبتعالج عند أطباء مش طبيب واحد، والألم كان راجع ليا وبنفس الوقت كنت بشتغل كتير».

وواصلت: «من أول الصدمة العصبية وأنا بشتغل بشكل جنوني، أكتر فترة اشتغلت فيها بحياتي، وبالتالي أثرت عليا، والحمد لله إني كنت متابعة مع أطباء يوميا».