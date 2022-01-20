أصالة: مررت بآلام بشعة أقسى من إني أستوعبها.. وعشت بشخصيتين «فيديو»

قالت الفنانة أصالة إنها اقتنعت بعدما عاشت كل أنواع المواقف أن تتوحد مع نفسها، «بحس بحالي بكل المواقف، عشت مع حالي كأني اتنين، من كتر ما فيه آلام مرت عليا بالفترة الأخيرة أقسى من إني استوعبها كشخص واحد، اللي صار كان أكبر بكتير من قدرتي فاضطريت أعيش بمرحلة طويلة إني اتنين، واحدة تطبط على التانية».

مريت بتفاصيل بشعة أقسى من قدرتي

وأضافت «أصالة»، خلال لقاء ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، اليوم الخميس، «أنا شخصية اجتماعية وبعرف قصص عن الناس كتيرة، وبعرف إن الناس بتعيش وتشوف مرارات كتيرة، ولكن هذا ما مريت فيه، لأنه كانت بشاعته بتفاصيله مش بالعنوان، العنوان متكرر وبيحصل ولكن تفاصيل اللي حصل أقسى من قدرتي إني أتحملها لوحدي فكنت اتنين».

لما سرت اتنين ارتحت مع حالي

وتابعت: «ولما صرت اتنين ارتحت مع حالي، اتصادقت على مستوى عالي من الصداقة، ومفيش شيء أصبح يخوفني، كنت بقول إن مفيش شخص بيرعبني، كل الناس بحترمهم وفوق راسي، لكن مفيش شيء يهز كياني، كل شيء بعرف أعمله، أنا طلعت الحنونة أصالة اللي بتحن على الدنيا لكن ما بتحن على حالها، أنا دائما بقسى على حالي بشغلة أو بحياتها او بالتزاماتي بكل شيء بقول ماشي بتحمل بس قررت أبطل أعمل هبك، وسرت أتقبل أي شيء،».

أصالة ساخرة: أنا اتنين.. واكتشفت إني حاطة حالي في آخر القائمة

وواصلت ساخرة: «أنا اتنين، جاية أنا ورفيقتي صولا»، فقاطعتها منى الشاذلي: «إيه حالة الشيزوفرينيا دي»، فردت عليها: «أنا بدي أكون صديقة لحالي، وكنت بقول دائما أنا بحب ومبسوطة باللي بعمله، أنا اكتشفت إني حاطة حالي في آخر القائمة، وكل اللي حواليا من المحبين شايفين كدة».