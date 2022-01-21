أحمد سعد يروي موقفا غريبا لمطرب شهير: «قالي عاوزين نقطع أصالة» (فيديو)

روى الفنان أحمد سعد، موقفا غريبا مع أحد المطربين المشهورين بسبب أصالة، قائلا: «أنا كنت في أبوظبي، وكانت هي مسافرة وراجعة، وكانت جايبة حاجات عشان ألبسها في حلقة برنامج أصالة اللي كانت طالعين فيها، مع نجم كبير جدا».

فنان كبير قالي لو متغدناش بأصالة هنتهرس

أضاف «سعد»، خلال استضافته مع الفنانة أصالة ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الخميس، «وأنا في أوضتي راح الفنان دة خبط عليا، فقالي بص احنا عاوزين نقطع أصالة النهاردة، قولتله لية؟ قالي لو متغدناش بيها هي هتتعشى بينا، هي هتغني واحنا هنتهرس، أقسم بالله كدة بالظبط».

وتابع: «كل ما أقوله أغنية عاوز أغنيها معاه من الأغاني بتاعته يرفض، وهي أغاني جميلة، رفض إني أغني معاه كل أغانيه، ووافق إننا نغني أغنية لوردة، الشخص دة طغى على الحلقة ودمرها، خلى مش أحسن الدويتهات اللي عملناها في صولا كانت معاه، لأن الروح مكنتش حلوة».

أصالة: أشعر بالتقصير تجاه ماجدة الرومي.. ورسائلها الفلسفية دعمتني

قالت الفنان أصالة، إنها تشعر بالتقصير تجاه الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي، «الست ماجدة الرومي من أكتر الأشخاص اللي بحس تجاههم بتقصير، طول الوقت هي دائما أحسن مني ومهذبة وخلوقة، ومن الناس اللي دعموني نفسيا، وبحب رسائلها الفلسفية، أنا بعشق الفلسفة، وبدي أقولها أنا بحبك كتير، ورسائلك ليا دعمتني بكل الأوقات».

أصالة تغني «أحلف بسماها وبترابها»

وغنت أصالة «يا صلاة الزين» لزكريا أحمد، وشارك معها الغناء أحمد سعد، كما غنت «أحلف بسماها وبترابها» للفنان عبد الحليم حافظ، إضافة لأغنية «كلمات» للفنانة الكبيرة ماجدة الرومي.

وغنى أحمد سعد خلال لقاء منى الشاذلي أغنية «أنا مش عارفني» لعبد الباسط حمودة.