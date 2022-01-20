أصالة عن غنائها حافية القدمين: «باكون على راحتي وبارقص مع صوتي»

كشفت الفنانة أصالة عن سر غنائها حافية القدمين، قائلة: «بدي أكون على راحتي، غنايا بيجي من كل جسمي، ولما بغني من البيت بقف على رأس أصابعي متل الباليه، كل أعضاء جسمي بتتحرك، وكأني لما بغني من غير جزمة وعلى راحتي بحس إني برقص مع صوتي، كل شيء فيا بيغني، لما بغني وأنا حافية أحلى 1000 مرة ما بغني بكعب».

أصالة: لا يوجد عندي أهم من صوتي

وأضافت «أصالة»، خلال لقاء ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، اليوم الخميس، أنها تمتلك أحذية مريحة لذلك ترتديها ما ينعكس ذلك على غنائها بأريحية، «ما عندي أهم من صوتي على المسرح، وإذا تأثر بالكعب أو أدائي يقل عنه ما يكون، صوتي هو الأهم».

أصالة: ممكن ألبس جلابية وأحط مسبحتين على رقبتي

وأشارت إلى أنها تحرص على ارتداء ملابس مريحة خلال الحفلات: «لو تركتيها عليا والله لألبس مثل اللي بيلبسوه باليوجا، الجلابية اللي مالهاش لون، أوفوايت، لاهي وايت ولا هي بني ولا هي بيج، ومخيطة على الإيد وأحط مسبحتين على رقبتي وأطلع حافية على المسرح وأغني».

منى الشاذلي تكشف لأصالة سر معرفتها بزواجها

من جانبها كشفت الإعلامية منى الشاذلي لأصالة بأنها علمت خلال حفلها الخيري بالساحل الشمالي أنها بصدد الدخول في مشروع زواج من خلال حركة قامت بها أصالة خلال الحفل، قائلة لها: «أشرتي بشكل واضح جدا، وقلت للناس أصالة بتحب وهتتجوز».

وتابعت منى الشاذلي: «أصالة كانت بتغني أغنية رامي صبري ومع نهاية الأغنية غيّرت الكلام بدل ما تقول (وحياتي مش تمام) راحت قالت (وحياتي بقت تمام)، قلت لهم يا جماعة أصالة هتتجوز».