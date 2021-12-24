محافظة القاهرة: توسعات لطريق صلاح سالم من حديقة الفسطاط حتى الفردوس

كشفت مصادر بمحافظة القاهرة، أنه جار العمل خلال الفترة المقبلة على توسعة طريق صلاح سالم بالقاهرة بداية من حديقة الفسطاط بمصر القديمة حتى محور الفردوس بمنشأة ناصر.

وتابعت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، سيتم إضافة اتجاهين للطريق لإحداث سيولة مرورية والقضاء على التكدس والزحام في تلك المنطقة خاصة أمام حديقة الأزهر.

وأكدت أن الإضافة الجديدة لطريق صلاح سالم ستكون من داخل المقابر، حيث سيتم التوسعة من الجانب اليمين للطريق بداية من حديقة الفسطاط في اتجاه نادي الأبطال ثم الدخول للمقابر حتى كوبري الفردوس بمنشأة ناصر بالقاهرة.

إحداث سيولة مرورية

وأشارت المصادر إلى أن الأمر قيد الدراسة بواسطة الجهات المختصة وإجراء تعديلات حيث لم يتم الاستقرار على الوضع النهائي، مؤكدة أن القاهرة تشهد طفرة كبيرة في مجال النقل والطرق والقضاء على مشكلات الزحام وإنهاء أزمات المرور التي تراكمت خلال العقود الماضية حيث يتم العمل على إحداث سيولة مرورية داخل العاصمة من أجل خدمة أفضل للمواطن.

مقابر الإمام الشافعي

من ناحية أخرى، تلقى عدد من أصحاب مقابر الإمام الشافعي إنذارات تمهيدا لنقل مقابرهم إلى 15 مايو بسبب أعمال التوسعة للطرق وإقامة محور، من جانبها دعت الدكتورة منى ذوالفقار، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى السعي لإيجاد حل بديل عن إزالة مدفن عائلتها ووالدها الفنان صلاح ذو الفقار بعد إبلاغهم بقرار إزالة مدفن العائلة قريبا تمهيدا لإجراء توسعات على الطريق.

وكتبت ذو الفقار عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «اعتدنا كعيلة الاحتفال بذكرى والدي الفارس الفنان الجميل صلاح ذو الفقار، ولكن هذه السنة لم نجتمع ولم نحتفل لأن قلبي يؤلمني، من أسبوع اتصل بي التربي المسئول عن مدفن أسرة ذو الفقار في الإمام الشافعي، وقال باكياً إن موظفي المحافظة وضعوا علامة على المدفن لأنه سيتم إزالته وعدد من المدافن على جانبيه لمشروع توسيع طرق، وتساءلت، المدفن كبير وعمره 240 سنة ويعتبر تراثا أثريا كيف يُزال، ولكني تماسكت وقلت له ربنا كريم».