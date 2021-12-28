محافظة القاهرة: غير مسموح بعودة نشاط مركز «سمكري البني آدمين»

أكدت محافظة القاهرة، استمرار موقفها بعدم السماح بإعادة فتح مركز العلاج الطبيعى المعروف باسم «سمكري البني آدمين» الذي تم إغلاقه مؤخرا بمدينة نصر، واتخاذ إجراء قانوني ضد صاحبه.

وقال العميد أحمد أنور، رئيس حي شرق مدينة نصر بالقاهرة، لـ«الوطن»، إن غير مسموح بإعادة فتح هذا المركز مرة أخرى؛ لأنه يتضمن نشاطًا مخالفًا، ولن يُسمح بممارسة النشاط وفتح تلك المراكز إلا بترخيص من وزارة الصحة صحة لمزاولة المهنة، داعيا المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن تلك المراكز للتعامل الفوري معها.

خطورة المراكز غير المرخصة

من جانبها، أكدت نقابة العلاج الطبيعي، أن صاحب مركز «سمكري البني آدمين» مازال متهمًا، والتحقيقات مستمرة في القضية إذ يروّج لعلاج آلام العظام والغضروف بواسطة الحجامة و«الطقطقة»، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، بعرض فيديوهات لفنانين ترددوا عليه بدعوى الحصول على العلاج؛ مما ساهم في جذب عدد من المواطنين؛ للتردد على المركز المذكور دون التأكد من حصوله على ترخيص واعتماده من الجهات الطبية؛ مما يشكل خطر على سلامة المواطنين.

ممارسات بدون أساس علمي

وأشارت نقابة العلاج الطبيعي، في بيان أصدرته أمس، إلى أن جميع ممارسات مركز العلاج الطبيعى ليس لها أساس علمي وتخضع لأمور تقليدية، الأمر قيد التحقيق بواسطة الجهات المختصة في هذه القضية، لافتة إلى أن إخلاء سبيل القائم على مركز سمكري البني أدمين بكفالة مالية لا يعني برائته من كل التهم المنسوبة إليه.

كما حذرت نقابة العلاج الطبيعي، المواطنين من التعامل مع تلك النوعية من المراكز مثل سمكري البني آدمين؛ لانتحاله صفة أخصائي العلاج الطبيعي وادعاء القدرة على العلاج رغم عدم التخصص واللجوء إلى أساليب غير صحية تضر المواطنين وتعرض حياتهم للخطر.

يذكر أن عدد من الفنانين ترددوا على المركز للعلاج، ومنهم المطربة ساندي التي تقدمت بشكوى ضد «سمكري البني آدمين»، وأكدت أنه ألحق بها ضررًا بشكل كبير.