«البورصة» تخسر 11.5 مليار جنيه في الأسبوع الثالث من شهر يناير الجاري

غلب التراجع على مؤشرات البورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهي في 20 يناير 2022، بخسائر أسبوعية تقدر بنحو 11.5 مليار جنيه، إذ اختتمت المؤشرات تعاملات الأسبوع على انخفاض جماعي.

وبلغ رأس المال السوقي للبورصة المصرية، 756.9 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهي في 20 يناير 2022، مقارنة مع 768.4 مليار جنيه في الأسبوع السابق عليه، بخسائر 11.5 مليار جنيه وتراجع نسبته 1.49%.

23.8 مليار جنيه إجمالي قيم التداولات خلال الأسبوع

وبلغ إجمالي قيمة التداولات في البورصة المصرية نحو 23.8 مليار جنيه خلال نفس الأسبوع، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 22.5 مليار جنيه في الأسبوع السابق عليه، فيما بلغت أحجام التداول نحو 1.326 مليون سهم، مقارنة مع 1.498 مليون سهم منفذة من خلال 154 ألف صفقة، مقابل 177 ألف عملية.

فئات المستثمرين

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 72.1% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة في البورصة المصرية، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.2% والعرب على 10.7% وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 85.5 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 134.1 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

المؤشرات تتراجع بشكل جماعي

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الثالث من شهر يناير 2022، على تراجع جماعي، ليغلق المؤشر الرئيسي «إيجى إكس 30»، عند 11731.71 نقطة، بتراجع نسبته 2.34%، بينما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70»، عند مستوى 2208.76 نقطة متراجع 1.14%، وتراجع مؤشر مؤشر «إيجي إكس 100» متساوي الأوزان عند مستوى 3231.96 نقطة، متراجع بنحو 1.39%، وتراجع مؤشر البورصة متساوي الأوزان «إيجي إكس 50» بنسبة 1.89% عند مستوى 2050.44 نقطة.