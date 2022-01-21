حظر الحفلات بعد مناقشة الرسائل العلمية بجامعة الإسكندرية لحفظ الهيبة

أعلنت جامعة الإسكندرية، عن تطبيق ضوابط عامة وصارمة أثناء مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراة، ومن أهمها حظر إقامة أي مظاهر احتفالية عقب مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراة، وذلك حفاظا على هيبة ووقار الرسائل العلمية داخل أروقة جامعة الإسكندرية.

حظر إقامة الحفلات بعد مناقشة الرسائل العلمية

وقال الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث، اليوم، إن قرار عدم إقامة أي احتفالات نابع من هيبة العلم والباحثين والرسالة العلمية، حيث لا تمنع الفرحة ولكن يمنع الاحتفال داخل أروقة الكليات، لافتًا إلى بدء التشغيل التجريبي لمنظومة دعم النشر العلمي springer nature اعتبارا من يناير الجاري، وذلك مع الناشر springer nature من خلال بنك المعرفة المصري، وفي المجلات المصنفة Q1 وQ2، بالإضافة إلى Q3 بشكل مؤقت.

دليل استرشادي للطلاب الوافدين بجامعة الإسكندرية

وأوضح الغندور، خلال تصريحات صحفية، إنه من المقرر عمل دليل استرشادي للطلاب الوافدين، الدارسين بجامعة الإسكندرية، يشمل التعريف بجامعة الإسكندرية والخدمات التي تقدمها، وكل ما يخص محافظة الإسكندرية وما تحويه من خدمات طبية وترفيهية وتعليمية.

الخدمات التي يقدمها مركز خدمة المجتمع بالإسكندرية

يذكر أن مركز خدمة المجتمع التابع لجامعة الإسكندرية، يقدم العديد من الخدمات المتميزة وبأسعار مناسبة جدا لطلاب جامعة الإسكندرية، ومنها كتابة الرسائل العلمية باللغتين العربية والإنجليزية، مع تنسيق وإعداد الصفحات للطباعة وفقا لضوابط كتابة الرسائل العلمية التي أقرتها الجامعة، والمراجعة اللغوية باللغة الإنجليزية للرسائل العلمية والمجلات العلمية، إضافة إلى أبحاث الترقي للأعضاء هيئة التدريس، كما يقدم المركز خدمات الترجمة للرسائل العلمية باللغات الثلاثة العربية والإنجليزية والفرنسية، وترجمة العنوان أو ملخصات الرسائل العلمية، بالإضافة إلى دورات اللغة الانجليزية واللغة الألمانية.