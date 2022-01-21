 شعراوي: توفير 27 ألف فرصة عمل من خلال تنفيذ 3429 مشروعا بالمحافظات

ضمن خطط وزارة القوى العاملة لتوفير فرص العمل للشباب، تسعى الوزارة لإحداث نقلة سريعة في مجال التنمية الاقتصادية بقري مبادرة «حياة كريمة»، عبر خلق وظائف مستدامة للشباب، من خلال إنشاء مجمعات صناعية، والعمل على التأهيل المدني لسكانها.

وقال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، في بيان صحفي، إنّ مبادرة «حياة كريمة»، تستهدف التخفيف عن كاهل المواطنين في المناطق الأكثر احتياجا، وتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية بهدف القضاء على الفقر، والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة، وتوفير فرص عمل لتحفيز المواطنين للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم، فضلا عن سد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها وإحياء قيم المسؤولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.

توفير فرص العمل

وأوضح شعراوى أنّ الوزارة تعمل على دعم مكون التنمية الاقتصادية بقري المبادرة حيث تمكنت من توفير أكثر من 27 ألف فرصة عمل بتمويلها 3429 مشروعًا بتكلفة 537 مليون جنيه من خلال صندوق التنمية المحلية، مشيراً الى أن «مشروعك»، تمكن من توفير 27 ألف فرصة عمل بتمويل 2737 مشروعًا بإجمالي قروض 530 مليون جنيه، إلى جانب توفير 692 فرصة عمل مستدامة بتمويل أكثر من 7 ملايين جنيه في 13 محافظة وبلغ نصيب المرأة منها 67%.

تمويل المشروعات الصغيرة

وأشار الوزير إلى أن مكون التنمية الاقتصادية للوزارة يعتمد على أذرعها الهامة في تمويل المشروعات الصغيرة والتي تتمثل في صندوق التنمية المحلية وبرنامج «مشروعك»، والمجمعات الحرفية ومبادرة «فرصتك في قريتك»، مؤكداً على التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارة ومؤسسة حياة كريمة لخلق فرص عمل مستدامة لشباب القرى المستهدفة من خلال التركيز على دعم التكتلات والتنافسية الاقتصادية في كافة المراكز موضحاً أن الوزارة تهدف إلى دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للوصول للمواطنين في القري والنجوع والتيسير عليهم فى الحصول على التمويل اللازم لإقامة مشروعاتهم وإصدار التراخيص لهم والمساعدة في تسويق منتجاتهم.

إقامة مجمعات حرفية

ولفت الوزير إلى توفير الأراضي المطلوبة لإقامة المجمعات الحرفية حيث تم توفير الأراضي اللازمة لإنشاء 62 مجمعاً حرفياً داخل 59 قرية في 29 مركز إداري بـ18 محافظة بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة .

فرصتك فى قريتك

وأضاف اللواء محمود شعراوي أنه تم إطلاق تطبيق «فرصتك في قريتك»، على الهواتف الذكية في ديسمبر 2021 بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بمصر وذلك لتقديم دعم اقتصادي للمجتمعات الريفية.