بائع ينهي حياته شنقا بالدقهلية.. وأسرته: «كان يمر بأزمة نفسية»

أقدم بائع سجائر، في العقد السادس من عمره، على إنهاء حياته بشنق نفسه داخل شقته، في منطقة البر الثاني بمدينة المطرية، في محافظة الدقهلية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى المطرية المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وأكد الأهالي على أنه يمر بأزمة نفسية منذ فترة.

بلاغ بالعثور على جثة شخص داخل شقته

تبلغ لمأمور مركز شرطة المطرية، من إدارة شرطة النجدة ببلاغ أهالي منطقة البر الثاني دائرة المركز، بالعثور على شخص، مشنوقا داخل شقته.

انتقلت مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وتبين وفاة «محمد. ر. ح»، 55 سنة، بائع سجائر، من المطرية ومقيم بمنطقة البر الثاني، وتبين أنه شنق نفسه في شقته لمروره بأزمة نفسية حادة.

أهل المتوفى: كان يعاني أزمة نفسية حادة

وباستكمال التحريات والفحص وسؤال أهليته، في محضر الشرطة، أكدوا على أنه منذ فترة يمر بمرحلة حرجة وحالته النفسية زادت سوءا في الفترة الأخيرة، ونقلت سيارة إسعاف الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المطرية المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

وأكد التقرير المبدئي لمفتش الصحة أن سبب الوفاة، هو الشنق، لوجود أثر في رقبة المتوفى، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إحالة المتهم بقتل زوج شقيقته إلي الجنايات

يذكر أن المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، أحال شخصا مسنا إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل زوج شقيقته حرقا، بأن ضربه علي رأسه بحديده ثم سكب عليه البنزين وأشعل به النار، ومنع أي شخص من إنقاذه، بإغلاق بالباب الرئيسي للبيت الذي يسكنون به، بسبب وجود خلافات على الميراث بينهما.