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محمود مسلم

مصر تدين الهجوم الإرهابي بمحافظة ديالى العراقية

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الوطن
12:25 م | الجمعة 21 يناير 2022
وزارة الخارجية

وزارة الخارجية

أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم 21 يناير الجاري، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الآثم الذي وقع فجر اليوم بمحافظة ديالى العراقية، وأودى بحياة عدد من عناصر القوات المسلحة العراقية.

وتتقدم مصر بصادق تعازيها وخالص مواساتها للعراق الشقيق، حكومة وشعبًا، ولذوي الضحايا الأبرياء في هذا الحادث الأليم.

مصر تتضامن مع العراق

كما تؤكد مصر على تضامنها الكامل مع العراق فيما يتخذه من إجراءات لصون أمنه واستقراره؛ مُشددة، في الوقت ذاته، على ثقتها في قدرة العراق الشقيق على استئصال فلول الإرهاب وداعميه، وتجاوز تلك الأعمال الإرهابية الجبانة.

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