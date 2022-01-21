6 خطوات للتسجيل في بوابة التعاقدات الحكومية للموردين.. تعرف عليها

تعد البوابة الحكومية للتعاقدات العامة التابعة لوزارة المالية بأنها الحل التكنولوجي الأمثل للمورد الراغب فى التسجيل ببوابة التعاقدات الحكومية لضمان إنجاز عمله بسرعة .

وهناك 6 خطوات للتسجيل في بوابة التعاقدات الحكومية للموردين كالآتي:

-القيام باختيار رابط التسجيل مورد.

- تحديد أقرب جهة إليه ليقوم بتقديم الأوراق.

- ملء البيانات حسب ما هو موضح لك .

- الضغط على رابط التسجيل لحفظ وإرسال البيانات و بعد ذلك سيصل الطلب للبوابة.

- حال قبول الطلب سيتم إرسال اسم المستخدم وكلمة السر على البريد الإلكتروني المسجل.

- بتم اعتمادك على البوابة لتصبح مورد مسجل لدى جميع الجهات الحكومية المتعاملة مع البوابة.

ولتقديم عرض المناقصة يتطلب الأمر شراء كراسة الشروط والمواصفات من الجهة الحكومية ومن ثم تقديم عرضك من خلال البوابة ولعمل ذلك لابد من إتباع الخطوات التالية:

- الذهاب إلى قائمة المناقصات

- اختار من القائمة مناقصات مفتوحة

- الضغط على المناقصة التي ترغب في الاطلاع عليها

- ادخال بيانات وتفاصيل العرض بناء على طلبات المناقصة

- اضغط على حفظ لإرسال العرض ويمكن لمسئولي المشتريات بالجهات الحكومية الاشتراك عن طريق الاتصال بوزارة الدولة للتنمية الإدارية.

ويشار إلى أنّ بوابة التعاقدات العامة التابعة لـوزارة المالية هي التجربة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط حيث تقدم البوابة الحل التكنولوجي الذي يوفر الشفافية ويضمن سهولة التعامل، وسهلت الحكومة وسائل جديدة للمستثمرين وخاصة الموردين أو المستوردين، لترويج منتجاتهم بشكل آمن عن طريق بوابة التعاقدات العامة التابعة لـوزارة المالية، والتي تعد حلقة الوصل بينهم وبين المورد والمشتري.