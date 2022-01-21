يوم تدريبي للفلاحين عن زراعة المانجو والخيار في الشرقية

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة، لتعريفهم بأهمية استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة لتحقيق أعلى إنتاجية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يساهم في زيادة الدخل القومي.

تقديم أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة

وأضاف المحافظ أن الشرقية تقدم كل أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة، والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كل المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، من خلال توفير الأسمدة والبذور الجيدة للمحاصيل الزراعية، وكذلك تكثيف نشاط المرشدين الزراعيين لتوعية المزارعين بالطرق الحديثة في الزراعة والري.

يوم تدريبي عن زراعة محصول المانجو بقرية الصوالح

وفي هذا الإطار أشار المهندس علي لاشين، وكيل وزارة الزراعة، إلى قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بتنفيذ يوم تدريبي عن زراعة محصول المانجو بقرية الصوالح التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس، في حضور الدكتور أحمد زكي، بمعهد بحوث وقاية النبات، والمهندسة ليلى قنصوة، بالإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بالمديرية، وعدد من المزارعين والمرشدين الزراعيين، وكذلك تنفيذ مدرسة حقلية عن زراعة محصول الخيار لمزارعي قرية أم الزين التابعة لرئاسة مركز الزقازيق، وذلك لتعريف الحضور بأهم المعاملات الزراعية، عند زراعة محصولي المانجو والخيار، وأهم الأمراض التي تصيب المحصولين وطرق علاجها، وكذلك تعريفهم بأهمية التسميد المتوازن والري المنتظم، وذلك لتحقيق أعلى إنتاجية للمحصول، وتم فتح باب المناقشة والرد على استفسارات الحضور.