اجتماع بـ«صحة الشرقية» لمناقشة آخر مستجدات جائحة كورونا

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا مع الإدارة العامة للطب العلاجي في مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، صباح اليوم الأربعاء، بمكتب وكيل الوزارة.

استعراض الوضع الصحي الحالي بالشرقية

تناول الاجتماع استعراض الوضع الصحي الحالي بمحافظة الشرقية، ومناقشة خطة علاج الحالات المصابة بفيروس كورونا «كوفيد 19»، بأحدث البروتوكولات المحددة من قبل وزارة الصحة، سواء المعزولة منزليا أو المحجوزة بأقسام العزل في المستشفيات، ومدى الالتزام بتضمين عقار المونوكلونال، ضمن خطة العلاج، وفقا للبروتوكول العلاجي، وتحليل البيانات اليومية للوصول لأفضل النتائج العلاجية.

مناقشة متطلبات المستشفيات اللازمة لتقديم أفضل خدمة طبية

كما ناقش وكيل وزارة الصحة، تقارير المرور الإشرافية على المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والنموذجية بالمحافظة، للوقوف على أوجه القصور في أداء العمل، وعرض السلبيات والإيجابيات، ووضع الحلول المناسبة لبعض السلبيات، ومناقشة متطلباتها اللازمة لتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمرضي، وآخر المستجدات بأعمال التطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بالمستشفيات، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بها.

خطة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

وبالإضافة إلى ذلك، ناقش «مسعود» خطة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، وعمل الفرق الطبية المتمركزة بمكاتب التطعيم داخل المستشفيات، مؤكدا أهمية تطعيم جميع المترددين على المستشفي بلقاح كورونا، والتوزيع المناسب للقاحات على مراكز التطعيم المختلفة.

اختتام فاعليات قافلة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

واختتمت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، فاعليات قافلة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، التي تنفذها في 5 إدارات صحية شملت «كفر صقر، بلبيس، أبوكبير، منيا القمح، والزقازيق»، واستمرت لمدة يومين.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الفرق الطبية قدمت الخدمة الطبية لـ1950 منتفعة، من خلال الفرق الثابتة بالوحدات الصحية التابعة للإدارات الصحية، بالإضافة إلى العيادات المتنقلة بالمناطق العشوائية والمحرومة، لضمان وصول الخدمة لجميع السيدات المستهدفات بالنجوع والقرى، بواقع 1338 سيدة، وفحص 196 حالة بالسونار، وتوقيع الكشف الطبي في عيادة النساء، والباطنة، والأطفال لـ372، بجانب متابعة الحمل.

كما نفذت عددا من الندوات التوعوية والتثقيفية بالقافلة، التي عقدت بمراكز الشباب والكنائس والوحدات المحلية والجمعيات الأهلية والوحدات الصحية، عن أهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وأنواع الوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج المبكر، والإنجاب المتكرر، وأضرار ختان الإناث.