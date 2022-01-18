محافظ الشرقية يتابع ملف تقنين الأراضي: لا تهاون في حق الدولة

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع العميد محمود متولي، مدير إدارة الأملاك بالديوان العام، آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، للوقوف على معدلات الأداء ودفع عجلة العمل، لسرعة الانتهاء من فحص ومعاينة الطلبات المقدمة من المواطنين المتعدين والبت بها، وإبرام العقود وتقنين أوضاعهم طبقا للقانون ودخولهم تحت مظلة الدولة.

مراجعة المساحات والإحداثيات

وطالب محافظ الشرقية، مدير إدارة الإملاك، بسرعة الانتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوي، والجدية والحزم في إدارته، وفقا للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة، لافتا إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.

من جانبه، أوضح مدير إدارة الأملاك، أنّه جرى تحرير 8700 عقد بمراكز المحافظة، وعدد العقود المنتظر تحريرها 2468 عقدا، وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المتعدين 17 ألفا و315 طلبا، منها 14 ألفا و395 طلب صالح للتقنين، و2920 طلب غير صالح للتقنين.

متابعة موقف عقود البيع

وأضاف أنّه يتم عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذي لتقنين الأراضي وموجات الإزالات للتعديات، وعمل التقارير الخاصة بهذا الشأن ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها.

وشدد محافظ الشرقية، على ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة وتحصيل مستحقاتها، وموافاة وزارة التنمية المحلية ببيان يومي وفقا للقانون 241 لسنة 2020، لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملا.