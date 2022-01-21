زينة تعلن إصابة والدتها بفيروس كورونا وتطالب الجمهور بالدعاء لها

أعلنت الفنانة زينة، إصابة والدتها بفيروس كوورنا، منذ نحو أسبوعين، وأن انشغالها بوالدتها هو سبب غيابها عن الساحة خلال الفترة الماضية.

زينة تكشف تفاصيل إصابة والدتها بكورونا

وقالت زينة عبر خاصية «ستوري» حسابها على «إنستجرام»: «وحشتوني أوي، أنا مختفية بقالي شوية علشان كنت مشغولة، الحمدلله مامتي جالها كوونا وكانت تعبانة جدا بقالها أسبوعين، وطبعا انتو عارفين إني بخاف من كورونا دي وعندي هسهس».

وتابعت زينة، بأنها كانت تخاف على أولادها، وكشفت عن أن والدتها لا تخرج من البيت إطلاقا ولكن إصابتها كانت بسبب «غلطة من شقيقها».

وأوضحت زينة، أنه على الرغم من خوفها من كورونا إلا أنها لم تقلق من والدتها، وقالت: «أكيد لازم هتكسر الخوف اللي جواك، وطبعا على حسب خوفك أكتر ولا حبك لمامتك أكتر، وأنا أكيد حبي لأمي أكتر من أي حد في الدنيا، وخدتها وروحنا المستشفى وعملنا تحاليل، ومبقتش خايفة خالص».

وكشفت «زينة» عن أن صحة والدتها أفضل الآن، مشيرة إلى أنها مريضة سكر وقلب وضغط، وطلبت من الجمهور الدعاء لها، وأكدت أنها عادت للتصوير مرة أخرى.

زينة تخوض السباق الرمضاني بمسلسل «عشق أسود»

يذكر أن الفنانة زينة تخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «عشق أسود»، الذي تشارك فى بطولته بجانب أحمد فهمي، وعدد آخر من الفنانين الذين لا تزال الشركة المنتجة في مرحلة التعاقد معهم، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج شيرين عادل.