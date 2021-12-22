محامي زينة عن أحمد عز: «دخله يتعدى 300 مليون سنويا»

كشف معتز الدكر، محامي الفنانة زينة، تفاصيل الجلسة الاستئنافية ضد الفنان أحمد عز، التي رفعتها من أجل زيادة نفقة التوأمين، قائلا إن الحكم فيها أول درجة رفع نفقة التوأمين الشهرية من 30 ألف جنيه لـ60 ألف جنيه، «إحنا عملنا استئناف للزيادة لفوق الـ60 ألف، ومحامي أحمد عز عمل استئناف لتخفيض المبلغ»، موضحًا أنه قدم للمحكمة بيان بالمستندات، بالتحريات عن الأعمال السينمائية التي قام بها الفنان أحمد عز، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور.

عز تقاضى مليون دولار مقابل عرض «علاء ولي الدين» بالسعودية في 3 أيام

وأضاف «الدكر»، أنه قدم البيان بالمستندات الرسمية، وقدم عقود الأفلام القديمة للفنان عز، كما أن أحمد عز عرض مسرحية «علاء ولي الدين» في المملكة العربية السعودية لمدة 3 أيام، بعقد مليون دولار، موضحًا أن الفنان يتقاضى 20 ألف جنيه لعرض المسرحية في اليوم الواحد في مصر، فضلًا عن أجره في فيلم «الممر»، «عشان كده المحكمة حكمت من 30 ألف جنيه للنفقة الشهرية لـ60 ألف جنيه»، فضلا عن تقاضيه 24 مليون جنيه عن الحملة الإعلانية الأخيرة الخاصة لصالح إحدى شركات الاتصالات حسب زعمه.

الأرقام التي أعلنها قدمتها بأوراق رسمية للمحكمة

وأشار محامي الفنانة زينة إلى أن كل هذه المستندات، جاءت من العقود الرسمية بين أحمد عز، والشركات المنتجة أو المعلنة، ومدون فيها القيمة التي تقاضاها أحمد عز، «احنا مش بنطالب بملبغ معين، إحنا بنعرض الحاجات على المحكمة، وممكن تحكم لفوق الـ60 ألف، وممكن تصل لـ200 ألف، وممكن تحكم بأقل من كده»، موضحًا أنه قدم للمحكمة عقودا عن الأعمال الجديدة للفنان أحمد عز، «زي فيلم العارف، ومسلسل هجمة مرتدة، وفيلم لسة نازل اسمه الجريمة».

أحمد عز فتح كافيه وصالة جيم في التجمع الخامس

وتابع: «عرفنا أن الفنان أحمد عز فتح كافيه، وكمان فتح صالة رياضية (جيم)، بالاشتراك مع حد في التجمع الخامس، إحنا كنا حسبنا في أول درجة أن دخله السنوي يتعدى الـ300 مليون جنيه -بحسب زعمه- زينة راضية باللي هيحكم بيه القضاء، طبقا للقضاء احنا موافقين عليه حتى لو بجنيه، لو حكم بمليون جنيه هي راضية برضه، عاوزه حق ولادها بتاع ربنا، اللي يعيشوا في المستوى اللائق الذي يعيش فيه أبوهم».