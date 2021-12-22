تعرف على تطورات الحالة الصحية لمرض الفنانة زينة.. مصابة بالتهاب رئوي

تصدرت الفنانة «زينة»، خلال الأيام الماضية، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهرت عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قالت فيه: «عمري ما جالي دور برد كده في حياتي، البيت كله تعبان دور برد غير طبيعي، أول مرة ومن أنا طفلة أسخن ويعملولي كمادات، ومش قادرة أفتح عنيا».

مرض زينة.. التهاب فى الشعب الهوائية

وكشفت مصادر لـ«الوطن»، أن مرض زينة ليس كورونا كما تداولته المواقع الإخبارية، إنما التهاب بسيط في الشعب الهوائية هي وأطفالها بسبب تقلبات الطقس، وأشار المصدر إلى أن الحالة الصحية لـ زينة وأولادها في الوقت الحالي تحسنت بشكل كبير ويلتزمون المنزل حتى لا تتفاقم الحالة المرضية.

مرض زينة ليس كورونا

الفنانة زينة تنتظر شفائها من أجل الاستعداد لبطولة مسلسلها الجديد الذى سيعرض عبر إحدى المنصات الإلكترونية، بعنوان «420 دقيقة»، ويشاركها بطولته الفنان رشدي الشامي، وهو من إخراج هاني خليفة.

كما أعلنت «زينة»، في وقت سابق، عن تجهيزها لفيلم سينمائي سيغلب عليه طابع الكوميديا مع الفنان تامر عبدالمنعم، وذلك خلال ندوتها التي أقيمت بقصر السينما، الشهر الماضي.

وكانت «زينة»، شاركت في عمل درامي يحمل اسم «كله بالحب»، تم عرضه في رمضان الماضي، وشارك فيه عدد كبير من النجوم، بينهم «أحمد السعدني، صابرين، ريم البارودي، سامر المصري، هالة فاخر، يوسف عثمان»، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشخيبى، وإخراج عصام عبد الحميد.