«مازنجر» في الإسكندرية.. بطل خارق من الخردة طوله 7 متر ووزنه نص طن (فيديو وصور)

في محاولة لإعادة تدوير الخردة استخدم شاب فنان سيارة متهالكة لتصنيع بطل خارق على هيئة مازنجر من خردة إحدى السيارات، واستخدام وشكل كافة أجزاءها في تصنيع البطل الخارق الذي وصل طوله إلى 7 متر ووزنه إلى نص طن.

وقال إبراهيم صلاح، صاحب العمل، إن فكرة المتحولون جاءت له من الأفلام الكرتونية الأمريكية المعروفة، وقرر صناعة مجسم من خردة إحدى السيارات بألوان تاكسي الإسكندرية وهو أحد معالم المحافظة، متابعًا أن مدة تنفيذ المجسم بلغت 28 يومًا، لافتاً إلى أن الموضوع كان صعب في بادئ الأمر ولكنه استطاع أن ينهي عمله خلال عدة أيام.

كل ما تريد معرفته عن مازنجر في الإسكندرية

وأضاف إبراهيم صلاح، صاحب عمل مازنجر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه استطاع تحويل الخامات في السيارة، مشيرًا إلى أنه في البداية كان الأمر صعب كثيراً بسبب تعرضه للكثير من الإصابات خاصة وأنه صاحب الفكرة والتنفيذ بمفرده دون مساعدة أي شخص آخر، مؤكدًا أنه بذل مجهود كبير جدًا في التنفيذ.

وأوضح أنه ليس عمله الوحيد، مضيفًا أنه صنع غوريلا من كاوتش السيارات تم وضعها في مدينة دهب إضافة إلى تمثال حورس، منوهًا أن مهنته هو إعادة تدوير الخردة وتحويلها إلي عمل فني.

تفاصيل مازنجر في الإسكندرية

ولفت إلى أن ارتفاعه طوله 7 متر ووزنه يصل إلى نص طن وتم وضعه في إحدى الملاهي بمنطقة سموحة وسط الإسكندرية، مؤكدًا أن التصنيع كله مجهود ذاتي، حيث استخدم كافة قطع السيارة حتى وش السيارة، موضحًا أنه حاول الاهتمام بكافة التفاصيل لأظهار العمل بدقة.

أسدين قصر النيل من الخردة

وكشف، أن هناك عمل آخر وهو تصنيع أسدين قصر النيل من الخردة وسيتم وضعهم في محافظة القاهرة، مناشداً جميع المحافظين بتبني فكرة إعادة التدوير ووضع الأعمال الفنية في الميادين بكل محافظة.