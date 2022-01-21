انهيار جزئي في عقار وسط الإسكندرية من 4 أدوار.. وتضرر 3 أسر

تضرر 3 أسر من أبناء الإسكندرية في انهيار جزئي لعقار بمنطقة محطة مصر وسط المدينة الساحلية، وذلك دون وقوع إصابات أو حالات وفاة، حيث اقتصر الانهيار على الأضرار المادية فقط التي تبعها تدخل من قبل مديرية التضامن الاجتماعي.

تفاصيل انهيار عقار وسط الإسكندرية

وقالت الدكتورة ماجدة جلالة، مدير مديرية التضامن الاجتماعي في الإسكندرية، إنه توجه فريق الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية إلى مكان النكبة بشارع حافظ قبطان بمحطة مصر وذلك وفقاً للإشارة الواردة إلينا من غرفة عمليات المحافظة، لمعاينة المكان ومساعدة الأسر المتضررة.

وأضافت «جلالة» في بيان منذ قليل، أن المعاينة أوضحت أن العقار يوجد به 3 أسر حيث إن العقار مكون من دور أرضي وثلاث أدوار علوية.

توفير بطاطين للأسر المتضررة

وأكدت أنه على الفور قامت لجنة الإغاثة والسيد عبد الحليم مدير إدارة وسط بالاتصال بمجموعة من الجمعيات لمساعدة الأسر في توفير احتياجات هذه الأسر من بطاطين وتوفير مكان لهم ووجبات غذائية لحين عمل الترتيبات الخاصة بإقامتهم.

التصدي لأعمال تكسير داخل شقة بمحرم بك

في سياق آخر، تصدى حي وسط برئاسة عزة سعد رئيس حي وسط الإسكندرية، لظاهرة الهدم بدون ترخيص، وبناء على البلاغ الوارد بوجود أعمال تكسير داخل شقة بشارع الإسماعيلية من مسجد حجاج محرم بك تم الدفع بحملة لوقف الأعمال.

وقد تبين بالمعاينة فتح حائط الشقة المطلة على واجهة العقار بالدور الأرضي لتحويلها إلى محل، وتم على الفور إيقاف الأعمال والتحفظ على كمية من الأسمنت بمشاركة إدارة المتابعة والإدارات المعنية.

هذا وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف، ويأتي ذلك في إطار التصدي لأعمال البناء والهدم بدون ترخيص، وفرض القانون، ومازالت الحملات مستمرة والمتابعة قائمة في نطاق حي وسط، للقضاء على جميع أشكال مخالفات البناء والهدم والعمل مستمر.