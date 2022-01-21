طقس الإسكندرية.. رياح شديدة البرودة بلا أمطار وتحذيرات من الكتل الهوائية

شهدت مدينة الإسكندرية، على مدار الأيام الماضية، طقس غائم جزئيا، حيث اجتاحت رياح شديدة البرودة جعلت درجات الحرارة تصل إلى حد الصقيع نهارا وليلا، ويستمر هذا الطقس، اليوم الجمعة، مع توقعات بعدم تساقط أمطار، والاستمرار في رفع درجة الاستعداد القصوى داخل المحافظة، خاصة في ظل تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من الصقيع والرياح شديدة البرودة.

طقس الإسكندرية

بلغت درجة الحرارة، اليوم، 16 درجة مئوية، مع وصول سرعة الرياح إلى 3 كيلو متر في الساعة، ونسبة ارطوبة 61%، وسط توقعات بتساقط الأمطار بنسبة 1% فقط.

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وتتسبب الرياح الباردة في ارتفاع موج البحر المتوسط عن منسوبه الطبيعي، ولكن لن يؤثر على مرور السفن داخل مينائي الإسكندرية والدخيلة، إضافة إلى استمرار عملية الصيد في البحر، كما تتسبب الرياح في إثارة الرمال والأتربة.

الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد

رفعت محافظة الإسكندرية، حالة الاستعداد القصوي والمتابعة الفورية مع غرفة العمليات لمتابعة أضرار شدة الرياح، والتي تسببت في انهيار جزئي لعقار وسط الإسكندرية بمنطقة محطة مصر، أمس الخميس، تقطنه 3 أسر، وذلك دون وقوع إصابات أو حالات وفاة، حيث تسبب في أضرار مادية فقط.

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وحذرت المحافظة من السير بجوار العقارات القديمة او لوحات الإعلانات على الكورنيش.