منى زكي تخرج من مساحتها الآمنة وتثير الجدل بعد عرض «أصحاب ولا أعز»

ممثلة من طراز خاص تمتلك أدوات تمثيلية جعلتها على قمة هرم النجومية، فلم تعد تعتمد على ملامحها البريئة التي كانت بوابة عبورها إلى قلوب الجماهير في بدايتها، بل موهبة تطورت بشكل كبير على مدار السنوات الماضية حتى أصبحت تتخذ خطوات أكثر جرأة في تجاربها السينمائية الأخيرة، وكان ذلك عنوان مشاركتها في فيلم «أصحاب ولا أعز»، الذي أطلقته منصة «نتفليكس»، خلال الساعات الأخيرة.

تفاصيل شخصية منى زكي في فيلم «أصحاب ولا أعز»

قدمت منى زكي خلال أحداث الفيلم المأخوذ عن الفيلم الإيطالي «Perfect Stranger»، شخصية سيدة متزوجة من إياد نصار، ولكنها تعاني من فتور واضح في العلاقة بينهما، ويعتبر من أجراء الأدوار التي قدمتها في مشوارها الفني على الإطلاق، وذلك بسبب تفاصيل الشخصية، بداية من خلع ملابسها الداخلية قبل خروجها من المنزل في أول مشاهد الفيلم، وذلك بخلاف الحوار الجريء.

انقسام بين الجمهور حول أداء منى زكي في الفيلم

موجات عاتية من الانتقادات آثارها فيلم «أصحاب ولا أعز» للمخرج وسام سميرة، على منصات التواصل الاجتماعي بعد ساعات من طرحه على المنصة الشهيرة، وبالرغم من أن أداء منى زكي سبب صدمة لجمهورها لكونها المرة الأولى التي تخرج فيها عن مساحتها الآمنة في التمثيل وتتخذ خطوات أكثر جرأة، ولكن ردود الأفعال تباينت ما بين مؤيد ومعارض.

«منى زكي قدمت أداء أوسكاري بامتياز»، كان ذلك رأي أحد المشاهدين على «تويتر»، وهو الرأي الذي اتفق معه قطاع كبير من المشاهدين، حيث أضاف آخر: «ممكن قول إن النسخة العربية ما قدمت شيء جديد، بس تفوز لأن أداء الممثلين كان رائع خصوصا منى زكي»، بينما أشاد آخر بأدائها: «يا جماعة خرافية بشكل مو طبيعي»، وأضاف أحد المشاهدين: «فيلم حلو وواقعي، منى زكي أبدعت».

وفي مقابل الإشادات، رفض آخرون الفيلم بسبب التناول الذي لم يناسب المجتمع العربي والمصري، والذي كان استنساخ بشكل كبير من النسخة الإيطالية دون إجراء تغييرات على طبيعة الموضوعات التي يناقشها الفيلم ويتطرق إليها.

وتوالت الانتقادات في تعليقات الجمهور، الذي وصف أحدهم الفيلم بـ «سقطة كبيرة في حق منى زكي»، وأضاف آخر: «مكنتش حابب مني زكي تدخل الخناقة دي خالص، ولا كان لازمها الدور ده خالص يعني».