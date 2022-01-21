عزاء نجل عبد المنعم سعيد اليوم في مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس

يقام اليوم بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس عزاء الراحل شادي عبد المنعم سعيد، نجل المفكر السياسي عبدالمنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، الذي توفي عصر الأربعاء الماضي، إثر أزمة قلبية مفاجئة، ومن المقرر مساء اليوم الجمعة استقبال المعزين وتلقي واجب العزاء بعد صلاة المغرب مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

تشييع جثمان نجل عبدالمنعم سعيد

وشُيِّعت جنازة نجل الدكتور عبد المنعم سعيد، يوم الأربعاء الماضي، من مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس بحضور والده والذي تم دفنه في مقابر العائلة بمنطقة الأباجية.

وقد شارك في تشييع جثمان شادي عبدالمنعم سعيد عدد من أقطاب الفكر المصري وبرلمانيون وسياسيون، من بينهم مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور مصطفى الفقي، ومحمد عصمت السادات وياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم سابقا.

المفكر السياسي عبدالمنعم سعيد

ويمتلك سعيد عددا كبيرا من المؤلفات في مختلف التوجهات السياسية وله مقالات حول القضايا الأمنية في الشرق الأوسط، والسياسة المصرية والحد من التسلح، بالإضافة إلى مؤلفات عديدة نشرت في الولايات المتحدة الأمريكية، آسيا وأوروبا.