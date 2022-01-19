الديهي يعزي عبدالمنعم سعيد لوفاة نجله: اللهم أفرغ عليه وعلى أسرته الصبر

قدم الإعلامي نشأت الديهي عزاءه للكاتب الدكتور عبدالمنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ في وفاة نجله، كاشفًا عن إصابة الكاتب الكبير نفسه بفيروس كورونا.

ونشر الديهي صورة لعبدالمنعم سعيد صورة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وعلق: «قلبي مع الأخ والصديق العزير أستاذنا الكبير الدكتور عبدالمنعم سعيد في مصابه المفجع والمؤلم والذي يدمي القلب بوفاة نجله المهندس شادي منذ ساعات، وفي نفس الوقت الدكتور عبدالمنعم مصاب بكورونا، اللهم أفرغ عليه وعلى أسرته الصبر واربط على قلبه الموجوع واشفه شفاء لا يغادر سقما، فلله ما أعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا إليه راجعون».

تفاصيل وفاة نجل عبدالمنعم سعيد

وكان الكاتب الصحفي الدكتور عبد المنعم سعيد، أستاذ العلوم السياسية، وعضو مجلس الشيوخ، قد أعلن أن نجله المهندس شادى عبد المنعم سعيد، توفي عصر أمس بسبب السكتة القلبية، مضيفًا في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن نجله لم يعانِ من أي أعراض مرضية، وكان يتمتع بصحة جيدة وأنهى «سعيد» كلامه باكيًا: «كلنا تبعه» في إشاره لله سبحانه وتعالى.