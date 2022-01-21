حبس سائق التجمع بتهمة التحرش بفتاة.. طلب قضاء سهرة معها بمنزله

قررت جهات التحقيق حبس سائق لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة هتك عرض فتاة خلال توصيلها إلى منزلها في التجمع الأول، وبيّنت التحقيقات أنّ المتهم تحرش بالفتاة خلال وجودها معه بالسيارة وحدثت بينهما مشادة كلامية وأسرعت الفتاة بالنزول، ونجحت في تصوير الواقعة بالفيديو ونشرتها على منصة «إنستجرام»، وتفاعل معها عدد كبير من رواد تلك المنصة وطالبوا بسرعة ضبط المتهم وتقديمه إلى جهات التحقيق.

رصد واقعة التحرش بفتاة التجمع

ووفق تحقيقات النيابة، تم رصد واقعة التحرش بفتاة التجمع من قبل الجهات المختصة، إذ أجرت الشرطة تحرياتها من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة، وأمكن تحديد هوية المتهم وتبين أنه سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، فتحرر محضرا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وقالت الفتاة في تحقيقات النيابة إنّ السائق أشار إليها بيديه بإشارات جنسية صريحة وطلب منها أن تسهر معه في منزله، وعندما نهرته فوجئت به ينهال عليها بالسباب والشتائم ويوجه إليها ألفاظًا خادشة للحياء وعندما استمر في التحرش الجنسي بها أسرعت بالنزول من السيارة وصورت الواقعة ونشرتها على إنستجرام.

اعتراف المتهم بالتحرش

ومن جانبه اعترف المتهم أمام المباحث بصحة الواقعة وأقر بأنه كان يتحدث مع الفتاة خلال الرحلة ووجد منها تجاوبًا فاعتقد أن سلوكها سيئ وبدأ في معاكستها والتحرش بها لكنها أسرعت في التشاجر معه ونزلت من السيارة بعد أن ظلت تصرخ وطلبت منه أن يتوقف واستجاب لها ونزلت وهي تصور الواقعة على هاتفها المحمول.

كانت جهات التحقيق في الجيزة قررت حبس بلطجي الصف بتهمة التحرش بطالبة والاعتداء عليها بالضرب عن طريق صفعها على وجهها عدة مرات وسحلها في الشارع عندما اعترضت على التحرش بها، وتحفظت جهات التحقيق على فيديو الجريمة الذي أظهر تفاصيلها وبمواجهة المتهم اعترف بما ظهر في الفيديو والبلاغ المقدم من الفتاة ووالدتها.