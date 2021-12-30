سحب إعلان عمرو دياب الجديد بعد اتهامه بالتشجيع على التحرش

أثار إعلان عمرو دياب الجديد لإحدى شركات السيارات الجدل خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الاتهامات التي طالته بأنه يشجع التحرش.

انتقادات على إعلان عمرو دياب الجديد

وظهر الهضبة عمرو دياب، خلال الكليب الإعلاني، وهو يقود السيارة ويستخدم المرآة لتصوير فتاة تعجبه، ما أثار انتقادات العديد من الجماهير التي ترى أن الفيديو يوحي بنوع من أنواع التحرش.

واستجابت الشركة الإعلانية إلى انتقادات الجمهور، وأعلنت سحب إعلان عمرو دياب الجديد من مواقع التواصل الاجتماعي، كما قدمت الاعتذار للجمهور.

الشركة الإعلانية تعلن عن سحب إعلان عمرو دياب الجديد

وأصدرت بيانًا قالت فيه: «حرص الشركة على مشاعر جميع المجتمعات في البلدان التي تعمل بها، ولا تتسامح الشركة مع التحرش بكافة أشكاله، نحن نتفهم التفسير السلبى لمشهد ظهر في أحدث إعلان تلفزيوني لسيارة في مصر».

وتابع البيان: «لذا اتخذنا قرارا بسحب هذه النسخة من الإعلان التجاري من جميع منصات التواصل الاجتماعي، ونقدم خالص اعتذارنا لكل من شعر بالاستياء من هذا المشهد».

عمرو دياب يطرح أغنية «خلي الحجر ينطق»

وطرح الفنان عمرو دياب اليوم أغنية جديدة بعنوان «خلي الحجر ينطق»، وذلك عبر إحدى المنصات الإلكترونية الخاصة بإحدى شبكات الهواتف المحمولة، والأغنية من ألحان محمد يحيى، وكلمات أيمن بهجت قمر.

عمرو دياب يطرح أغنية «كتر من قربك»

كما طرح منذ أيام أغنيته الجديدة «كتر من قربك» والتي حققت نجاحا كبيرا منذ طرحها، وتصدرت خلال يوم فقط قائمة الأغاني الأكثر استماعا عبر تطبيق الأغاني «أنغامي»، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبدالمنعم.

وفي سياق آخر يستعد الهضبة الليلة لإحياء حفل غنائي ضخم في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض 2021.