حبس سائق «توك توك» حاول التحرش بطفلة في السنطة: «ظهر في الكاميرات»

أصدر المستشار أحمد حسن المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم، توجيهاته إلى رئيس نيابة مركز السنطة، بفتح تحقيق عاجل في واقعة محاوله تحرش سائق «توك توك» بطفلة في العقد الأول من عمرها أثناء سيرها بالطريق العام.

فتح التحقيق في واقعة التحرش بطفلة

كما وجه المحامي العام بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحين سماع أقوال شهود العيان والطفلة وأسرتها، فضلا عن تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بإبلاغ أسرة الطفلة عن تعرضها للتحرش على يد سائق «توك توك» أثناء سيرها بالطريق العام بشوارع مركز السنطة.

تفريغ كاميرات المراقبة لفحص الواقعة

وقالت التحريات إن عددا من كاميرات المراقبة وثقت لحظات قيام أحد الأشخاص بمحاولة خطف طفلة أثناء سيرها رفقة شقيقتها بأحد الشوارع بمحافظة الغربية، وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها اللواء ياسر عبد الحميد، مدير المباحث الجنائية بالغربية، بالتعاون مع الرائد محمد الدهراوي، مفتش فرع البحث الجنائي بمركزي زفتى والسنطة، أنه تبين أثناء سير طفلة «13 سنة» وشقيقتها «7 سنوات» بدائرة مركز شرطة السنطة، قام عاطل (له معلومات جنائية ويعمل سائق توك توك - مقيم بذات الناحية) بالإمساك بإحداهما، ولم يتم تحرير ثمة محاضر بالواقعة.

التحريات تكشف المتهم.. والأمن يلاحقه لضبطه

تم استدعاء الطفلة التي حضرت صحبة والدتها، ربة منزل مقيمة بذات الناحية، واتهمت المذكور بالتحرش بنجلتها حال سيرها بالطريق العام، وعقب تقنين الإجراءات الأمنية، تم إعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.