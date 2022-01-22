إجراءات مطلوبة لتوصيل المرافق لأي عقار.. اعرف الخطوات

تواصل المحافظات عن طريق المراكز التكنولوجية، تلقي طلبات الحصول على تراخيص البناء وفق اشتراطات البناء الجديدة، والعمل على فحص ودراسة ملفات التصالح في مخالفات البناء بواسطة اللجان الهندسية المختصة، بهدف ضبط منظومة العمران، والحد من أي تجاوزات ومنع ظهور عشوائيات جديدة، ومن المستندات والاجراءات المطلوبة لعمل شهادة المطابقة لتوصيل المرافق للعقار، يجب اتباع عدة خطوات وفق الاشتراطات الجديدة منها:

إجراءات بعد رخصة البناء.. في حالة وجود رخصة بناء تقدّم:

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة ترخيص البناء معتمدة.

- صورة شهادة صلاحية للموقع معتمدة.

- شهادة صلاحية إشغال للمبنى معتمدة من المهندس المشروف ونقابة المهندسين.

- شهادة متغيرات مكانية.

- لوحة معماري «الواجهات - البدروم - الأرضي - الأدوار المتكررة - السطح.. إلخ»، ولوحة الإنشائي «المحاور والأعمدة» معتمدة من الجهة الإدارية.

- إحضار شهادة حماية مدنية في حالة المباني التي تستدعي شهادة حماية مدنية طبقا للقانون 119 لسنة 2008

- سداد ألف جنيه لصالح هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة بالبنك الأهلي.

نموذج 10 المؤقت بعد التصالح

في حالة وجود نموذج 10 مؤقت، الخاص بالتصالح في مخالفات البناء يتم اتباع الخطوات التالية بتقديم:

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- نموذج تصالح 10 مؤقت.

- الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدة «الواجهات، البدروم، الأرضي، الأدوار المتكررة، السطح...».

إجراء بشأن الطريق الدولي الساحلي

ومن ناحية أخرى، أصدرت وزارة التنمية المحلية توجيها مهما لعددٍ من المحافظات وهي الإسكندرية والبحيرة ومطروح وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وبورسعيد بعدم السماح بتنفيذ أي إنشاءات جديدة على مسافة تقل عن 150 مترًا من حد رصيف الطريق الدولي الساحلي الحالي، والتشديد على عدم التصالح في مخالفات البناء أو تقنين أوضاع أي منشآت مقامة حتى مسافة 100 م من حد رصيف الطريق الدولي الساحلي الحالي.