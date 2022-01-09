منع إصدار تراخيص البناء في القرى والمدن في حالات معينة.. تعرف عليها

أكدت مصادر بوزارة التنمية المحلية، منع إصدار تراخيص البناء أو تعلية أو تغيير استخدام المباني خارج الحيز العمراني أو خارج كردون المباني، حتى في الحالات التي تم التصالح في مخالفة البناء بشأنها وحصلت على نموذج 10 النهائي، مؤكدة أنه غير مسموح بأي تعديات أو مخالفات بناء جديدة وسيتم اتخاذ إجراء فورى تجاه المخالفين لمنع أي عشوائيات أو فوضى عمرانية مرة أخرى، وعلى المواطنين الالتزام بتلك الإجراءات لمنع وقوعهم تحت طائلة القانون.

تراخيص البناء بالمدن والقرى

وأشارت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن تراخيص البناء بالمدن والقرى مستمرة وفق اشتراطات البناء الجديدة التي تطبق على المدن والأحياء، أما قانون البناء ينطبق على القرى لاستخراج تراخيص البناء لضبط منظومة العمران واستعادة الوجه الحضاري ومنع أي تشوهات وعدم الضغط على المرافق والخدمات الأساسية.

اشتراطات البناء

ومن ضمن اشتراطات البناء الجديدة عدم السماح بوجود ارتفاعات شاهقة وأبراج سكنية، وأقصى ارتفاع أرضي و4 طوابق حسب مساحة الشارع وفق الضوابط الجديدة، وهناك جهات مسئولة عن إصدار تراخيص البناء منها المراكز التكنولوجية والجامعات والهيئة الهندسية ووزارة الإسكان، لمنع حدوث أي أخطاء وضمان متابعة تنفيذ ترخيص البناء كما هو خطوة بخطوة لمنع أي مخالفات، حتى يتم التقديم للحصول على ترخيص البناء لابد من استصدار بيان صلاحية للموقع.

منع التعامل مع المواطن

وحددت اشتراطات البناء الجديدة عدم التعامل المباشر بين المواطن وجهات فحص طلبات تراخيص البناء لمنع أي مظاهر فساد، بحيث يتم التقديم للرخصة بواسطة مكتب هندسي أو مهندس معتمد نقابي إلى المركز التكنولوجي وتقوم الجامعة بأعمال الفحص للملف وفى خطوة تالية تتم المعاينة ومطابقة الأوراق لما هو موجود على أرض الواقع، وفى المركز التكنولوجي توجد كل خطوات استخراج ترخيص البناء وعلى المواطنين اتباعها والاستفسار عن أي إجراءات في خطوات الترخيص.