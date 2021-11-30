«تنفيذي الشرقية» يُناقش تحديد رسم للحصول على شهادة تسجيل تراخيص البناء

ناقش مجلس تنفيذي محافظة الشرقية برئاسة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عددا من الكتب الواردة من المديريات والهيئات ومراكز المدن لاتخاذ ما يلزم حيالها من إجراءات قانونية وموافقات للصالح العام.

شهادة التسجيل المكاني شرط للتصالح على المباني

وخلال الاجتماع وافق مجلس تنفيذي محافظة الشرقية، على المذكرة المقدمة من الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، بشأن تقديم طلب الحصول علي شهادة التسجيل المكاني الصادرة من وحدة المتغيرات المكانية بالحي أو المركز وذلك لتقديمها للحصول علي نموذج 10 الخاص بالتصالح أو شهادة صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية وتحديد رسم طلب الحصول على شهادة التسجيل المكاني بمنظومة التراخيص الجديدة بقيمة 300 جنيه بالنسبة للمدن لكل طلب تصالح، و200 جنيه بالنسبة للقرى لكل طلب تصالح، على أن تودع حصيلة هذه المبالغ عن طريق المركز التكنولوجي الخاص بكل مركز ومدينة وحي بحساب صندوق الخدمات بالمحافظة.

تخصيص قطعة أرض بمساحة 200 م لصالح الأوقاف

كما وافق المجلس التنفيذي على المذكرة المقدمة من إدارة الشؤون القانونية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 200 م أملاك دولة خاصة لصالح مديرية الأوقاف بالشرقية، والمُقام عليها مسجد نور الإسلام بقرية غزالة الخيس التابعة لرئاسة مركز الزقازيق وذلك لإحلال وتجديد المسجد.

الحد من انتشار ظاهرة التدخين ومخاطرها

واستعرض الاجتماع الكتاب الدوري الصادر من رئاسة مجلس الوزراء بشأن الحد من انتشار ظاهرة التدخين ومخاطرها في مصر، لما لها من آثار سلبية علي صحة المواطنين والاقتصاد القومي وتفعيل الآليات المنفذة للقانون رقم 52 لسنة 1981 في شأن الوقاية من أضرار التدخين ولائحته التنفيذية ومنها حظر التدخين نهائياً بكافة صورة في مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الصحة وإلزام المدير المسؤول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها ومعاقبته على إخلاله بهذا الإلتزام بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، ومعاقبة المدخن بغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد عن 100 جنيه.

تحصيل 10 جنيهات على تصريح خط سير خارج المحافظة

كما وافق المجلس التنفيذي على ما جاء بالمذكرة المقدمة من إدارة مرور الشرقية بتحصيل 10 جنيهات على تصريح خط سير خارج المحافظة لسيارات الأجرة وتؤول لصالح تحسين الخدمة المرورية.

وفي نهاية الاجتماع استعرض مدير إدارة الشؤون القانونية أعمال لجنة المسميات رقم (7) لسنة 2021، ليؤكد محافظ الشرقية على عدم رفع اسم متبرع بقطعة الأرض المُقام عليها المشروع الخدمي وإطلاق اسم آخر عليه حفاظاً على حقوق المواطنين.