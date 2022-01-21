برعاية الرئيس.. غدا افتتاح المهرجان الدولي الخامس للتمور في سيوة

التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، الدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، ولفيف من مشايخ سيوة، لبحث التجهيزات النهائية لانطلاق فعاليات المهرجان الدولي الخامس للتمور بسيوة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تنظمه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي الإماراتية ووزارة التجارة والصناعة ومحافظة مطروح.

مهرجان التمور في سيوة برعاية السيسى

ونقل «زايد»، تحيات سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش الإماراتي، ودعمه للمهرجان الذي انطلقت منه الطموحات والإنجازات لتقديم الأفضل في هذه الزراعة سواء في سيوة أو الوادي الجديد أو الواحات البحرية.

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وقدم الشكر لكل المساهمين متطوعين وتنفيذيين وشعبيين بمطروح تحت قيادة المحافظ، والذين يحرصون على نجاح المهرجان مع التأكيد على تقديم كافة الدعم والتعاون، وكذلك شكر جهود اللجنة العلمية على تقييمها واختياراتها لنتائج الفائزين، والتي سيعلن عنها خلال المهرجان.

بينما وجه محافظ مطروح الشكر لأمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي والمعاونيين له، على الاهتمام والدعم والتنظيم والتجهيز اللائق بالمهرجان، وبما يحققه من استفادة وإضافة للمزارعين والمنتجين بسيوة من خبرات ومعلومات استفاد منها أهالي سيوة.

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وقرر محافظ مطروح صرف نصف شهر مكافأة للعمال بمجلس مدينة سيوة، على الجهود المبذولة استعدادا لمهرجان التمور الدولي الخامس، ولذلك لقيامهم بأعمال نظافة وإنارة وتجهيزات بالمهرجان على أكمل وجه، ما يجذب السياحة الداخلية والخارجية إلى المدينة والمحافظة.