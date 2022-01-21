خدمات طبية مجانية لـ5000 مواطن في قافلة «حياة كريمة» بالمعصرة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ5 آلاف مواطن، من خلال قافلة طبية جرى تنفيذها بمنطقة المعصرة التابعة لمركز طبي حدائق حلوان، بمحافظة القاهرة، على مدار يومي 17 و18 يناير الجاري.

تأتي القافلة الطبية ضمن مبادرة «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان للمواطنين في الأماكن النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، وذلك في إطار خطة الدولة للارتقاء بصحة المواطنين.

القافلة الطبية تضم 9 تخصصات

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القافلة ضمت تخصصات (الباطنة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، جراحة المسالك البولية، الجلدية، الأسنان، الأنف والأذن، تنظيم الأسرة)، فيما تم تحويل 1000 حالة إلى المستشفيات لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة من المجالس الطبية.

وأضاف أنه تم إجراء 500 تحليل دم وطفيليات وأشعة، في إطار حرص الوزارة على تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

10 ندوات تثقيفية لرفع مستوى الوعي الصحي لدى المواطنين

ومن جانبها، قالت الدكتورة وفاء الصادق مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، إن القوافل تهدف إلى رفع المشقة والتيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، لافتة إلى عقد 10 ندوات تثقيفية لرفع مستوى الوعي الصحي لدى المواطنين، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، حرصا من الوزارة على خفض أعداد الإصابات بعدوى فيروس كورونا.