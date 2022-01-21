توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. برودة شديدة وأمطار على عدة مناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ يسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا، طقس شديد البرودة على كل الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

توقعات الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع غدًا السبت أن يكون هناك أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة ليوم الأحد فمن المتوقع أن يكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، بينما تنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وعن طقس يوم الإثنين فمن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 22 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 08.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 08.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 08.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 13

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 05.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 08.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 23 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 08.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 08.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 08.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 05.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 08.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 24 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 08.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 08.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 09.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 05.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 07.