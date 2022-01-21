أستاذ بجامعة الأزهر يحدد ضوابط بناء الأسرة: «ما تتخانقوش قدام الأولاد»

حدَّد الدكتور أحمد نبوي الأزهري، الأستاذ بجامعة الأزهر، ضوابط بناء الأسرة والحفاظ عليها، وذلك لخطورة هذا الموضوع وأهميته، خاصة بمناسبة تناوله في خطبة الجمعة اليوم.

وذكر عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، أن هناك ضوابط وإجراءات لا بد من تفعيلها في الأسرة لبنائها والحفاظ عليها.

ضوابط ضرورية داخل الأسرة

1- الحنان والأمان، فهذا هو الأصل في العلاقة بين الزوجين أن يشعر كل منهما نحو الآخر بالحنان والأمان قولًا وفعلًا.

2- عدم الشجار والنزاع أمام الأولاد، فلا يخلو بيت من خلاف وواجب على الزوجين جعل الخلاف والنزاع بينهما وليس أمام الأولاد حتى لا يؤثر ذلك في نفسياتهم من الصغر.

3- الترابط والتواصل، في زحمة الحياة ومشاغلها ربما لا يلتقي أفراد الأسرة ولا يجلسون سويا بالأيام والأسابيع، لذلك يجب على الأسرة الاجتماع بكاملها ولو مرة في الأسبوع، وأن يسمع بعضهم بعضا ويتناقشوا ويتكلموا، وبشرط أن كل واحد يغلق هاتفه المحمول في أثناء الجلسة لئلا ينشغل به.

4- عدم التطلع إلى معايش الآخرين، على الزوجة أن تتعود وتعود أولادها أن يعيشوا في إطار إمكانيات رب الأسرة، ولا ينظروا لعيشة فلان أو علانة، لأن هذا كله رزق بتقدير الله، فعلينا الرضا والتسليم من ناحية، والسعي والأخذ بالأسباب لتحسين الدخل من ناحية أخرى.

5- عدم إفشاء الأسرار الزوجية، سواء للأصدقاء أم الأقارب، فإن هذا باب شر كبير.

6- الإرشاد والتوجيه مع عدم التسلط والقهر، الأسرة كالسفينة لا بد لها من قائد وهو الرجل وعليه ألا ينسى أن زوجته شريكته في كل شيء فلا بد من الشورى فيما بينهما، وعليهما معا واجب إرشاد الأولاد وتوجيههم دون تسلط عليهم وقهر نفسي.

غذاء الروح داخل الأسرة

7- الحفاظ على غذاء الروح في البيت، فلا بد أن يرى الأولاد أمهاتهم وآبائهم وهم يؤدون الصلاة ليقلدوهم من صغرهم، وأن يهتم الأبوان بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولو لمدة عشر دقائق في اليوم، فإن هذا مما يطمئن النفس ويجلب الخير والبركة، ويساعد على إيجاد القدوة الصالحة للطفل من صغره.

8- خيركم خيركم لأهله، فكل شيء حسن يراه الناس فيك أو تعاملهم به، أولى الناس به هم أهل بيتك.