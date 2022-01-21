منعهما من الدخول بـ«الموتوسيكل».. تفاصيل مقتل مشرف أمن بجامعة حلوان

صراخ وكر وفر وبكاء بين الشباب والفتيات والموظفين، ذلك كان المشهد داخل كلية التكنولوجيا والتعليم التابعة لجامعة حلوان في منطقة الأميرية، تحديداً أمام بوابة الكلية، بعد أن اعتداء طالبين على فرد أمن كلية التكنولوجيا والتعليم بـ«عصا خشبية» على رأسه فسقط قتيلاً على الفور.

منعهم من الدخول بالموتوسيكل

حادثة مؤلمة شهدتها كلية التكنولوجيا والتعليم أمس الخميس، لمقتل أحد أفراد الأمن على يد طالبين في الكلية بسبب منعهما من الدخول، مستقلين دراجة نارية خاصة بهما، فضلاً عن عدم حمل الثنائي للكارنيهات الجامعية التي تثبت انتسابهما إليها فنشبت مشادة كلامية فيما بينهما انتهت بسقوط فرد الأمن أرضاً بعد ضربة قوية على رأسه بالعصا وتم التحفظ على الشابين وتسليمهما للأجهزة الأمنية.

لفظ أنفاسه قبل إسعافه بدقائق

عدة محاولات لإسعاف الشاب ولكنها باءت جميعها بالفشل، وكان قد لفظ أنفاسه الأخيرة قبل دقائق من محاولة إسعافه، كانت تلك الكلمات التي قالها طبيب الطوارئ في مستشفى المطرية بعد نقل الشاب إليها، حيث تلقى قسم شرطة المطرية إخطاراً من المستشفى يفيد بورود جثة لشاب يدعى حسن سليم يعمل فرد أمن داخل كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان ويبلغ من العمر 36 عاماً، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية للمستشفى لمعرفة تفاصيل الواقعة.

حبس المتهمين 4 أيام

وبعمل التحريات الأولية تبين أن السبب وراء ارتكاب الجريمة كان نشوب مشاجرة بين المتوفى وشابين من داخل الكلية التي يعمل فيها الضحية كمشرف أمن بعدما رفض دخول الطالبين إلى الكلية بدون كارنيهات، كما رفض دخولهما بدراجة نارية.

وبمواجهة الشابين بالتهمة الموجهة إليهما أقرا بارتكابهما الواقعة، وتم عرضهما أمام تحقيقات النيابة العامة التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لمعاينة جثمان المتوفى وتحديد أسباب الوفاة.