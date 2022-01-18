ابن عم قتيل المرج بسبب الثأر: المتهمون حاولوا الانتقام أكثر من مرة

قال طارق أبو روان ابن عم «عادل» ضحية الخصومة الثأرية المقتول على يد 7 أشخاص بمنطقة المرج إن المجني عليه متزوج ابنة خالة أحد المتهمين منذ عدة سنوات، وقبل عدة أشهر حدثت مشادة كلامية بين المتهمين والمجني عليه وأشقائه بمحل إقامتهم بمركز إطسا التابع لمحافظة الفيوم: «تشاجروا مع بعض بسبب جمع القمامة وأحد المتهمين تعدى على عادل ووالدته، وعندما رأى شقيق عادل والدته وشقيقه غارقين في دمائهما قام بطعنه بواسطة سكين ولم يقصد قتله بل سقط جثة هامدة وألقي القبض على شقيق عادل».

المتهمون حاولوا قتله أكثر من مرة

وأضاف ابن عم الضحية في تصريحات لـ«الوطن»: «عادل بعد هذه الجريمة اصطحب زوجته وسافرا للجيزة وأقاما هناك فترة قصيرة وبعد أن علم أقارب القتيل بمكانه ذهبوا لمكانه وحاولوا قتله مرتين ولكن لم ينجحوا وانتقل إلى منطقة الفلاحة بدائرة قسم شرطة المرج، وبمجرد أن علموا أيضا مكانه الآخر دلفوا وراءه، وأنهوا حياته بأكثر من 17 طعنة وفروا هاربين، وتم إلقاء القبض عليهم بعدما أدلت زوجته بأقوالها واتهمت والدها وآخرين بقتل زوجها».

وتابع: «الأهالي والجيران حاولوا مرارا وتكرارا الصلح بين العائلتين بمحل إقامتهم ولكن أسرة المتهمين صممت على الأخذ بالثأر وقتل المجني عليه مثل ما قتل شقيقه أخاهم، المجني عليه لا يوجد لديه أولاد من وقت زواجه، بسبب المشاجرات التي كانت تحدث بينهما دائما، عادل الضحية ده علي نياته وغلبان مش بتاع مشاكل، وأكبر دليل على ذلك أنه كان خايف يتواصل مع أهله عشان محدش يعرف طريقه ويقتله».

بداية رحلة الثأر

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد للواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من المقدم أحمد قدري رئيس مباحث المرج يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شخص متوفى بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة عامل، مقيم بذات العنوان «توفي إثر إصابته بطلق ناري و15 طعنة متفرقة بالجسم».

وبسؤال زوجته اتهمت 7 أشخاص من أهلها بارتكاب الواقعة، وعللت قيامهم بذلك لوجود خصومة ثأرية بينهم وبين زوجها المجني عليه، وبإجراء التحريات تم التوصل إلى وجود خصومة ثأرية بين عائلة المجني عليه وعائلة زوجته بأصل بلدتهم بمحافظة بالفيوم، وأن المشكو في حقهم وراء ارتكاب الواقعة، عقب تقنين الإجراءات بأماكن تردد المتهمين تم ضبطهم وبحوزتهم 2 سلاح ناري «فرد خرطوش» وعدد من الطلقات النارية و2 سلاح أبيض «سكين» وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة أخذاً بالثأر، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة التي تولت التحقيق وأمرت نيابة حوادث شرق القاهرة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وجددها قاضي المعارضات 15 يومًا.