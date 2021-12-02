مصرع شاب طعنه عامل في محل بعد مشادة كلامية بالدقهلية

لقى سائق «توك توك» بمحافظة الدقهلية، مصرعه اليوم في قرية ميت الكرماء بمركز طلخا، إثر تلقيه طعنة من عامل بمحل أدوات منزلية بعد وقوع مشادة كلامية بين المجني عليه وصاحب المحل، فاستل المتهم سكينا وطعن به المجني عليه، مما تسبب في مصرعه، وعمت حالة الحزن بالقرية لوقوع مثل هذا الحادث في قريتهم، خاصة لما يتمتع به المجني عليه من حسن الخلق، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها وبيان سبب الوفاة والتصريح بعدها بدفن الجثة.

بلاغ بمصرع سائق توك توك

وتبلغ لمأمور مركز شرطة طلخا، من إدارة شرطة النجدة، بوصول شاب إلى مستشفى طلخا المركزي مصابا بطعنة وتوفي فور وصوله إلى المستشفى.

وانتقلت مباحث مركز طلخا إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع شاب يدعى عاطف سمير الجمل عبدالخالق، 28 سنة، سائق توك توك، إثر تلقيه طعنة بسلاح أبيض «سكين»، وجرى نقل الشاب إلى المستشفى إلا أنه لقي مصرعه هناك.

القبض على المتهم

وتمكنت مباحث طلخا من إلقاء القبض على الشاب المتهم ويدعى «رمزي ر. ص.»، 23 سنة، عامل بمحل والذي اعترف بارتكاب الواقعة.

وبالفحص تبين أن مشادة كلامية وقعت بين المجني عليه، وصاحب محل أدوات منزلية في القرية، وذلك أثناء وجود المتهم والذي يعمل بالمحل، واستل سكنيا لدى مشاهدته المشادة الكلامية وطعن بها المجني عليه، مما تسبب في إصابته التي أودت بحياته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.