اشتراطات جديدة لدخول الأراضي المصرية تطبق غدا.. «أسبوعان بعد تلقي اللقاح»

حددت وزارة الصحة والسكان المصرية، الشروط الجديدة لدخول الأراضي المصرية عبر جميع المنافذ الجوية، البحرية، والبرية، في ضوء التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، ومتابعة الموقف أولا بأول، خاصة في ظل انتشار متحور أوميكرون سريع الانتشار، ومواكبة مستجدات الموقف الوبائي لفيروس كورونا عالميا، بما يساهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين والوافدين، مع الحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية في مواجهة الجائحة.

موعد تطبيق الاشتراطات الجديدة لدخول الأراضي المصرية

وأعلنت الصحة موعد تطبيق الاشتراطات الجديدة لدخول الأراضي المصرية، على أن يبدأ التطبيق في الإجراءات المستحدثة، اعتبارا من غد السبت الموافق 22 يناير 2022، مؤكدة أن هذه الإجراءات تطبق على جميع القادمين من الخارج، سواء من المصريين أو غير المصريين.

الاشتراطات الجديدة لدخول الأراض المصرية

واستحدثت الدولة، متمثلة في وزارة الصحة والسكان، عددًا من الاشتراطات لدخول الدولة، جاءت على النحو التالي:

ـ اشترطت الصحة تلقي القادمين من الخارج أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، المعتمدة من منظمة الصحة العالمية أو من هيئة الدواء المصرية.

ـ يشترط مرور أسبوعين على تلقي التطعيم بلقاح كورونا، الجرعة الثانية، بالنسبة للقاحات ذات الجرعتين، أو 14 يوما على الأقل من التطعيم باللقاحات المقرر لها جرعة واحدة، وذلك قبل الوصول إلى الأراضي المصرية.

ـ يشترط أن يقدم المسافر شهادة تفيد سلبيته لفيروس كورونا، أجريت خلال 3 أيام قبل الوصول إلى منافذ الدخول المصرية، بأي فحص من الفحوصات المعتمدة من قبل وزارة الصحة والسكان (PCR - Antigen Rapid Test - ID NOW)، على أن يتم استثناء الأطفال الأقل من 12 عام.

ـ وتضمنت الاشتراطات الجديدة، وقف العمل بتحليل الـ ID NOW COVID-19 test، للمسافرين الوافدين إلى الأراضي المصرية، من دول جنوب أفريقيا، وبوتسوانا، وموزمبيق، وناميبيا، وليسوتو، وزيمبابوي، وإيسواتيني.

ـ فيما يخص القادمين إلى الأراضي المصرية عبر المطارات السياحية «شرم الشيخ، طابا، الغردقة، مرسى علم، الأقصر، وأسوان»، لابد من تقديم شهادة تفيد تلقي المسافر التطعيم ضد فيروس كورونا، طبقا للشروط الموضوعة في هذا الشأن- وفي حال عدم وجود شهادة تفيد تلقي اللقاح فيشترط أن يكون حائزا لشهادة تفيد سلبية الفحص لفيروس كورونا بأي فحص من الفحوصات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان، طبقا للشروط الموضوعة في هذا الشأن.

اختبار Antigen Rapid Test لمخالفي الاشتراطات

- في حالة مخالفة شهادة التطعيم أو شهادة الفحص التي يحملها القادم للأراضي المصرية، للضوابط المقررة يتم إجراء اختبار Antigen Rapid Test للكشف عن فيروس كورونا، مشددة على أنه في حالة إيجابية الفحص يسمح للقادمين بالعزل الذاتي لمدة خمسة أيام في فندق الإقامة، مع إجراء فحص PCR في اليوم السادس، وفي حالة عدم وجود أعراض للمرض، وجاءت نتيجة الـPCR سلبية، يسمح لهم بإنهاء العزل، أما إذا كانت النتيجة إيجابية، يستمر العزل فترة خمسة أيام أخرى، ثم يتم إنهاء العزل دون الحاجة لإجراء فحص آخر.