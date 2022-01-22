حظك اليوم برج الأسد السبت 22-01-2022 مهنيا وعاطفيا.. تحكم في نفقاتك

مولود برج الأسد شخصية مسيطرة على الأشخاص المحيطين به، دائما ما يكون قادر على تحمل جميع المسئوليات المسندة إليه، يسعى دائما للوصول للمناصب العليا والقيادية في العمل، لا يقبل الإهمال ويعشق اهتمام شريك حياته به.

ويحرص مولود برج الأسد دائما على مطالعة حظك اليوم برج الأسد، لمعرفة ما ينتظره من أحداث، سواء كانت أحداث جيدة وسعيدة أو غير غير سعيدة، ونستعرض من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الجدي وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

تنافر القمر ونيبتون في منزلي المال يطالبك بالحذر في خطواتك المهنية وفي البيع والشراء واهتم بتقييم إمكانياتك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

رغم التشوش.. المريخ يدعم علاقتك بمن تحب، فلا تتردد في التعبير عن مشاعرك الإيجابية.

يوجد الكثير من مشاهير برج الأسد، والذين تركوا بصمة كبيرة كلا منه في مجاله، ومن أبرز هؤلاء المشاهير الفنان أحمد عز والفنان هشام عضو الفرقة الموسيقية لفرقة كايروكي.