حظك اليوم برج الجدي الجمعة 21-1-1-2022 مهنيا وعاطفيا.. حافظ على السرية

يتميز طفل برج الجدي، بالذكاء الحاد الذي يجعل البالغين ينبهرون ويعجبون بسرعة البديهة، وقدراته على ادراك الأمور، كما انه قادر على التأقلم مع المواقف المختلفة، كما أنه يتصرف كالناضجين، كما أنه يميل على المدارس، بالإضافة إلى أنه هادئ ومنظم.

صفات مواليد برج الجدي

حب القيادة وقدراته على جذب الزملاء في العمل، من أهم مميزات مواليد برج الجدي، فهو دؤوب في العمل ويرغب دائمًا في تحقيق أهدافه العلمية، كما أنه يسعي للمثالية، فهو دقيق في مواعيده، مما يجعله عرضه للغيرة من البعض، وعلى الرغم من أنه يهتم بعمله، إلا أنه لن يهتم كثيرًا بأفراد العائلة، فهو مخلص في العلاقات مع الآخرين.

ولمواليد برج الجدي، تستعرض بوابة «الوطن» حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية..

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

ينصحك الفلك اليوم على وجه الخصوص بالحفاظ على السرية وإغلاق فمك عن الحديث مع الآخرين، فالقمر في منزل المدخرات بشرط أن تظل صامت.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

اليوم تكون قادر على الاقتراب ممن تحب بذكاء، ويساعدك الفلك على إثبات ذكائك، لكن استخدم الأمور بشكل صحيح.

مشاهير برج الجدي

وينتمي العديد من المشاهير لبرج الجدي، وعلى رأسهم، الزعيم الأمريكي من أصول أفريقية مارتن لوثر كينج، ومؤسس الولايات الأمريكية بنيامين فرانكلين، والملاكم محمد علي كلاي، والمغني زين مالك، والديفا سميرة سعيد، وغادة عادل.