حظك اليوم برج الدلو الجمعة 21-1-1-2022 مهنيا وعاطفيا.. لا تتسرع

امرأة برج الدلو تتميز بالثقة الشديدة بالنفس، والذكاء الشديد، كما أنها شخصية صادقة، وترفض الكذب، كما أنه محب للحياة، والتفاصيل الدقيقة، ومع ذلك فهي شخصية متقلبة المزاج فهي تبدو سعيدة تارة، ومرة أخرى حزينة، ومرحة وقادرة على الابتكار.

صفات مواليد برج الدلو

من أبرز صفات مواليد برج الدلو بأنه يحب الأطفال، فهو يقدس الحياة الزوجية، ومخلص لشريك حياته، لكنه مهوس بشكل كبير للنظافة، مما يجعله يدخل بخلافات مع الزملاء والأصدقاء، كما انه غير قادر على نسيان الأمور، كما أنه متقلب ومزاجي، فهو قد يشعر بالسعادة لحظة، وفي التالية يشعر بالاستياء.

ولأصحاب مواليد برج الدلو، نرصد موقع بوابة «الوطن» حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، بحسب خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

تشعر اليوم أصحاب برج الدلو، بالتشوش والضغوط، لذلك ينصحك الفلك بضرورة التأني في القرارات، وردود أفعالك، فالقمر في مواجهة برجك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

لا تتسرع في أقولك خاصة إذا كنت متزوج، فالأبراج تجعلك عصبي، وقد تجرح من تحبهم، لذلك يجب أن تهتم في مراعاة مشاعره.

مشاهير برج الدلو

ومن أبرز مواليد برج الدلو الذين أثروا في العالم، منها اللاعب العالمي جيرارد بيكيه، وزوجته المغنية شاكيرا، والممثلة كريستيان بيل، والمذيعة العالمية أوبرا وينفري، واللاعب المصري رمضان صبحي، والفنان نجيب الريحاني.